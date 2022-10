Queere Soldaten im Krieg : „Hier zählt nur, wer du draußen auf dem Schlachtfeld bist“

Die Verbindung ist schlecht und wird immer wieder unterbrochen. Es klingelt – zwei-, drei-, viermal. Da ist er wieder. Ein kurzes „Hello!“, bevor das Standbild wieder einfriert. Dann stundenlang nichts. Neuer Versuch am späten Abend. „I’m sorry“, sagt Viktor Pylypenko. Seit Tagen schon haben sie dort, wo er sich gerade aufhält, kaum Netz. Jetzt aber, nach vielen vergeblichen Versuchen, haben wir Glück – die Verbindung hält.

Viktor Pylypenko kämpft, wie so viele andere Frauen und Männer, seit der russischen Invasion in der Ukraine für die Freiheit seines Landes. Für sie alle steht viel auf dem Spiel, für Pylypenko womöglich besonders viel: Er ist ein offen schwuler Mann. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs befindet er sich an der Front, irgendwo in der Nähe der ostukrainischen Stadt Donezk. Seine genaue Position nennt er natürlich nicht: „Zu gefährlich.“ Wochenlang hat er uns über seine aktuelle Lage auf dem Laufenden gehalten. Foto- und Videomaterial zeugen von kräftezehrenden Wochen im Kampf gegen den russischen Aggressor.

„Heute war nach langer Zeit endlich mal wieder ein ruhiger Tag“, sagt der 36-Jährige und zündet sich eine Zigarette an. Pylypenko ist Sanitäter. In seiner Einheit, den „Schwarzen Kosaken“, rettet und versorgt er verwundete Soldaten. Erst vorgestern habe er einen jungen Kameraden aus der gefährlichen „roten“ Zone in die „gelbe“, weniger gefährliche, bringen müssen. Der junge Mann war auf eine Landmine getreten. „Die Mine hat ihm seinen Fuß abgerissen, aber wir konnten ihn retten. Er ist erst 20.“ Während der Gefechte fahren Pylypenko und sein Fahrer umher und sammeln Verletzte und Gefallene ein, leisten Erste Hilfe und versorgen Wunden. Erst vor wenigen Tagen habe es einen massiven Angriff auf sie durch acht russische Panzer gegeben. Für zwei Soldaten seiner Einheit sei jede Hilfe zu spät gekommen, sie seien in ihren Panzern verbrannt.

„Ich gehörte nie zu jenem Teil der Bevölkerung, der alles stillschweigend hinnimmt“

Wenn Pylypenko seine Freiheit nicht an der Front verteidigt, dann arbeitet er bei einer Filmproduktionsfirma und setzt sich als Gründer der „Vereinigung von LGBT-Soldaten, Veteranen und Freiwilligen“ für die Rechte der LGBTIQ-Community in der Ukraine ein. Es ist die größte Organisation dieser Art in Osteuropa. Nach seinem Coming-out 2018 galt Pylypenko als der erste offen schwule Kriegsveteran der Ukraine.

Bereits 2014, nach der Annexion der Krim, hatte er sich als Freiwilliger dem Bataillon Donbass angeschlossen und dort erste Einsatzerfahrungen gesammelt. Aber auch schon während der Maidan-Revolution und – damals noch als Student – zur Zeit der Orangen Revolution 2004, als die Ukrainer für freie Wahlen auf die Straße gingen, war Pylypenko vorn mit dabei. „Ich gehörte nie zu jenem Teil der Bevölkerung, der alles stillschweigend hinnimmt. Ich habe ein militärisches Gymnasium besucht und vertrete humanistische Ideen. Ich wusste, ich kann nicht still sitzen, während die russischen Imperialisten eine freie Ukraine zerstören wollen.“