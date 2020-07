Rassismus in der Polizei : „Er sagte: Du bist doch Türkin. Dann geht das nicht“

Frau Yildirim, Sie sind als Tochter eines türkischen Gastarbeiters in Hamburg aufgewachsen. Sie, Herr Araya, als Sohn eritreischer Einwanderer in Tübingen. Wie haben Sie damals die deutsche Polizei erlebt?

Yildirim: Ich stamme aus dem Bezirk Hamburg-St. Pauli, einer eher sozial schwachen Gegend mit einem hohen Ausländeranteil. Wenn da der Schutzmann kam, dann stand alles stramm. Da war man nicht laut oder unhöflich. So habe ich das auch von meinen Eltern mitbekommen: Wenn die Polizei kommt, dann hat man sich respektvoll zu verhalten. Der Umgang war also sehr vorsichtig, obwohl ich den Schutzmann immer als freundlichen, hilfsbereiten Menschen wahrgenommen habe.

Araya: In Eritrea hatte ich damals Familienmitglieder, die selbst bei der Polizei waren. Insofern war das in meiner Familie nichts völlig Fremdes. Aber in Deutschland habe ich als Jugendlicher sehr wohl auch negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht.

Was für Erfahrungen waren das?

Araya: Ich kann mich erinnern: Einmal gab es irgendwo in Tübingen wohl einen Einbruch. Ich bin da mit einem Freund vorbeigegangen, und da wurde ich erst mal ungefragt von der Polizei beiseitegenommen und überprüft. Ich wurde sozusagen gestempelt. Dazu muss ich sagen: Das waren die neunziger Jahre. Seitdem hat sich einiges getan.

Trotzdem haben Sie sich nur wenige Jahre später entschieden, Polizist zu werden. Warum?

Araya: Diese Erfahrung hat mein Bild von der Polizei nicht grundsätzlich geprägt. Für mich war das ein Einzelfall, leider ein negativer. Auf meine Entscheidung, Polizeibeamter zu werden, hatte das keinen Einfluss. Das war eigentlich schon immer mein Wunsch, aber mangels Vorbildern habe ich das erst mal nicht in Erwägung gezogen. Das war für mich einfach zu weit weg. Irgendwann habe ich mir gedacht: Was, wenn ich mal mein eigenes Vorbild bin und ein bisschen Pionierarbeit leiste? Die Tatsache, dass man in den Neunzigern da, wo ich lebte – ob im Alltag oder im „Tatort“ –, keine Polizisten mit Migrationshintergrund gesehen hat, hat mich umso mehr bestärkt in dem Wunsch zu sagen: Dann bin ich eben der erste. Ich habe dann bei mehreren Dienststellen angefragt. In Hamburg war der Sachbearbeiter Feuer und Flamme. Ich habe auch gesagt: Ich bin dunkelhäutig, wie sieht’s aus? Der hat gesagt: Das spielt keine Rolle, bewerben Sie sich. Ich habe mich dann initiativ beworben und habe auf Anhieb alle Tests geschafft. Das war 2001. Mittlerweile leite ich hier in Hamburg die Mordkommission.

Yildirim: Bei mir hat es nicht ganz so auf Anhieb geklappt. Zur Polizei wollte ich schon immer, das war ein Kindheitstraum. In der Straße, in der ich aufgewachsen bin, gab es eine Kneipe, das „Goldies“. Dort wurde oft die Hamburger Kultserie „Großstadtrevier“ gedreht. Ich habe dann immer gegenüber auf der Fensterbank gesessen und zugeguckt. Ich dachte: Den Beruf will ich auch mal ausüben. Ich habe mir damals keine Gedanken über die finanzielle Absicherung oder den Beamtenstatus gemacht, das hat gar keine Rolle gespielt. Ich wollte Freund und Helfer sein, Streifenwagen fahren, an Orte kommen, an die andere nicht geraten. Ich habe auch mal ein Praktikum beim Friseur gemacht und im Einzelhandel. Das war alles nichts für mich, da war ich todunglücklich. Da war klar: Du wirst Polizeibeamtin. Es war für mich gesetzt. Das war mein Schicksal. Wir hatten bei uns am Großneumarkt eine Wache, ich stand manchmal stundenlang davor und habe geguckt, was da so passiert.