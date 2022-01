Wie diese Paare zusammenfanden : „Geküsst haben wir uns erst sieben Jahre nach dem Abi“

Die drei Paare

Lisa und Marc sind Mitte 30, verheiratet und haben ein Kind. Sie ist Künstlerin, er Promotionsstudent. Das Paar lebt in Stuttgart.

Leonie Feuerbach

Saskia und Jojo sind Anfang 30, verheiratet und haben ein Kind. In Berlin aufgewachsen, leben sie dort nun zusammen. Sie ist Zahnärztin, er Controller.

Andrea und David sind Anfang 40 und verheiratet. Das Paar hat zwei ­Kinder. Sie ist Architektin, er Partner bei einem Hedgefonds. Nach Stationen in New York, London und Berlin sind sie in ihren ­Heimatort bei München zurückgekehrt.

Ein bisschen angehimmelt

Lisa: Marc und ich waren auf unserem Stuttgarter Gymnasium in Parallelklassen, aber es gab nur zwei Klassen, das war also sehr nah. Wir waren von der 5. Klasse bis zum Abitur in Klassenzimmern nebeneinander, hatten gemeinsame Schullandheimaufenthalte. Wir haben also viel gemeinsam erlebt, uns aber eher aus der Ferne beäugt. Marc war sehr schüchtern, ich eher eine Draufgängerin. In der Schulzeit war das nicht so das perfekte Match.