Wie ein Pater Juden rettete : Man nannte ihn den „General ohne Waffen“

Die Via Padre Pancrazio Pfeiffer in Rom ist eine Sackgasse von kaum 100 Meter Länge. Sie mündet in den Fuß­gängertunnel, der den Petersplatz mit der Tiefgarage unter dem Gianicolo-Hügel verbindet. Hier gibt es nichts außer ein paar Hauseingängen und Garageneinfahrten. Niemand verweilt hier. Immerhin ist das enge Gässchen oft sonnendurchflutet, denn es verläuft in südlicher Richtung vom Prachtboulevard Via della Conciliazione, unmittelbar bevor dieser in den Petersplatz mündet.

Benannt ist die Straße nach Markus Pfeiffer, Sohn eines Ziegeleibesitzers aus Schwangau im Allgäu, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Der Sohn vertrug die Arbeit im Betrieb des Vaters schlecht und die Tätigkeit danach als Bäckerlehrling nicht besser. Also folgte der seinerzeit 16 Jahre alte Markus Pfeiffer im März 1889 seinem älteren Bruder Johannes nach Rom.