Anna Winter schiebt Laub mit einem Besen über den Abenteuerspielplatz, ihr Sohn William fährt mit dem Bobbycar über die frei gewordene Straße aus dunklem Waldboden. „Wo magst du hin?“, fragt sie. „Da!“ Der Sechsjährige zeigt mit dem Finger in die Richtung, in die sie fegen soll. Kurz darauf stehen die beiden vor einer gezimmerten Holztrasse, die in etwa zwei Meter Höhe auf Stelzen verläuft und verschiedene Holz-Spieltürme miteinander verbindet.

„Kannst du das Bobbycar hier hochtragen?“, fragt William. Anna Winter hievt es in die Höhe, die beiden steigen über eine Leiter ebenfalls hinauf. „Warte, ich geh vor“, sagt sie, als sie oben stehen. William folgt ihr und schiebt dabei sein Bobbycar über die zum Teil abenteuerlich steile Kurven schlagende Trasse vor sich her. Als sie den Ausguck ganz oben in einem der Türme erreicht haben, gibt Winter ihm einen Kuss.