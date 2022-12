Söder entflammt letzte Kerze : Überraschung zum vierten Advent

Journalismus wirkt! Nachdem die F.A.Z. am Samstag berichtet hatte, dass die Fotos, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an den vergangenen Adventssonntagen auf Instagram veröffentlicht hatte – jeweils er, wie er eine Kerze entzündet –, alle an einem einzigen Novembertag entstanden sein könnten, da Söder auf jedem Foto denselben Pullover und dasselbe Hemd trägt, hat er nun am vierten Advent ein Bild von sich mit dem Adventskranz veröffentlicht, auf dem er tatsächlich einen anderen Pullover trägt – und was für einen!

Auf Söders breiter Brust prangt das Konterfei von Rudolph, dem rotnasigen Rentier, dazu Schneekristalle und ein Rot als Hintergrund, das eine Journalistin der vornehmen Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ auf Twitter zu dem hoffentlich voreiligen Schmachter hinriss: „Ich sterbe.“

Es scheint, als setze Söder, der bisher vor allem über seine Kaffeetassenmotive („Winter is coming“) kommuniziert hat, verstärkt auf seine Oberbekleidung zur politischen Imagebildung. So gelten in manchen Kreisen seine Zipperjacken, die er unter seinen Sakkos zu tragen pflegt und von denen ihm engste Mitarbeiter lange abrieten, als „Kult“.

Wie aber kam es nun zu diesem letzten, für viele überraschenden Foto? Es ist natürlich nicht völlig ausgeschlossen, dass die Aktion von Anfang an auf diese Klimax hin konzipiert war. Künftige Historikergenerationen werden in Archiven danach forschen müssen, ob man bei der CSU schon ein Viertes-Advents-Foto produziert hatte, auf dem Söder den althergebrachten Pullover trägt.

Wahrscheinlicher ist aber, dass er und sein Team sich durch die Berichterstattung der F.A.Z. zu einer Planänderung veranlasst sahen und den Hinweis im entsprechenden Artikel, dass Humor ein Ausweg wäre, dankbar aufnahmen. So findet das Jahr, das mit der Beschwerde des Korrespondenten begonnen hatte, Markus Söder lese ihn wohl nicht mehr, doch noch ein versöhnliches Ende.