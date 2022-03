Geflüchtete Kinder an Schulen : „Ein Gefühl des Willkommenseins vermitteln“

Herr Klauk, Hunderte ukrainische Flüchtlingskinder gehen jetzt in deutsche Schulen. Darunter sind auch welche, die traumatisiert oder zumindest psychisch angeschlagen sind. Wie kann man diesen Kindern helfen?

Es ist wichtig, sich die außergewöhnlichen Lebensumstände der Betroffenen vor Augen zu führen, denn sie sollten die Haltung im Umgang mit den betroffenen Menschen prägen. Man sollte ihnen mit Empathie und besonderer Sensibilität begegnen. Schule kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Das Leitmotiv pädagogischen Handelns, um den besonders betroffenen Kindern und Jugendlichen zu helfen, kann heißen: Schule als sicherer Ort.

Was heißt das?

Es geht darum, den Menschen, die Schlimmes im Krieg und auch auf der Flucht erfahren haben, einen sicheren äußeren Rahmen zu bieten, in dem ihnen Orientierung, Struktur und vielleicht ein kleines Stück Normalität zur Verfügung gestellt werden können. Jede und jeder Betroffene sollte individuell in den Blick genommen werden. Es geht hier nicht um Mitleid, sondern um Mitgefühl. Grundsätzlich spielen positive Beziehungen zu anderen Menschen eine zentrale Rolle, in denen Betroffene Geduld und Verständnis erfahren. In diesem sicheren Rahmen können die Selbstheilungskräfte gefördert, Bewältigungsressourcen aktiviert und so das Erlebte sukzessive verarbeitet werden.

Wie schafft man das in einem normalen, durchgetakteten Schulalltag?

Schule ist immer auch als sozialer Raum zu verstehen. Alle Kinder und Jugendlichen verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule, daher ist es grundsätzlich von hoher Bedeutung, diese Lebenswelt bewusst zu gestalten. In einem ersten Schritt geht es darum, den betroffenen Kindern und Jugendlichen ein Gefühl des Willkommenseins zu vermitteln und sie in die Schulgemeinschaft aufzunehmen, indem sie feste Bezugspersonen haben, zum Beispiel andere Schülerinnen und Schüler als Paten. Im schulischen Alltag geht es dann um eine optimale Balance zwischen Struktur und Orientierung einerseits und einem Raum für individuelle Bedürfnisse andererseits. Gerade in der Schule kann das Erleben von Zusammengehörigkeit, Verbundenheit und sozialer Unterstützung im Klassenverband sehr gut gelingen, und gleichzeitig sind Regeln und Rituale im Klassenraum sowie der Stundenplan als Strukturelemente in schulischen Abläufen stabil verankert.

Woran erkennt man, ob ein Kind traumatisiert ist?

Das Spektrum an möglichen Reaktionen ist sehr breit. Vor allem ist Lehrkräften häufig zunächst einmal nicht bekannt, was genau die Kinder und Jugendlichen im Krieg und auf der Flucht erlebt haben. Wichtig ist: In jedem Fall handelt es sich bei den gezeigten Verhaltensweisen um völlig „normale“ Reaktionen auf ein „unnormales“, da außergewöhnliches Ereignis. Personen, die mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert waren, brauchen Verständnis und Sensibilität durch ihre Mitmenschen. Sie agieren so gut, wie sie es im Rahmen des Erlebten und ihrer persönlichen Möglichkeiten können. Es gibt nach schlimmen Ereignissen kein falsches Erleben.

Welche Reaktionen zeigen die Kinder?

Eine typische posttraumatische Belastungsfolge ist, dass die Betroffenen wiederkehrende, sich aufdrängende Erinnerungen und Gedanken an das Ereignis erleben. „Vergangenes“ drängt immer wieder in das „Hier und Jetzt“ ein. Es kommt zu sogenannten Intrusionen, das bedeutet, innere Bilder, Filme oder Sinneseindrücke mit Bezügen zum Erlebten tauchen im Alltag plötzlich auf, oder die Betroffenen haben Alpträume und fühlen sich von diesen Erinnerungen verfolgt. Dieses Wiedererleben der Situation kann von den Betroffenen nicht kontrolliert werden. Sie erleben Angst, Stress und Hilflosigkeit.

Wie lässt sich das bei den Kindern erkennen?