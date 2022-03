Londons „Roter Platz“ : It’s capitalism, Darling!

Viele Spuren hat die kleine Volkserhebung nicht hinterlassen. Das kurzzeitig besetzte Oligarchen-Haus am Belgrave Square Nr. 5 steht wieder unauffällig in der Reihe nobler Stuckbauten, und man muss schon genauer hinsehen, um die Ersatztür zu erspähen, mit der das Loch verdeckt wurde, durch das die Hausbesetzer hineingeschlüpft waren. Oben, auf dem säulengestützten Balkon, ist ein Zierbäumchen umgestürzt – ein Zeichen matten Protests, bevor die acht Rebellen festgenommen wurden.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Der Spuk dauerte nur einige Stunden. So lange hingen immerhin zwei Transparente vom Geländer. Auf einem stand: „Dieses Haus ist befreit!“ Auf dem anderen hieß es zweisprachig, in Russisch und in kristallklarem Englisch: „Putin, go fuck yourself!“ Kurzzeitig hatte es so ausgesehen, als wäre es ein Anfang – als würde sich nach der Regierung nun auch das Volk wehren gegen das schmutzige Geld, das aus Russland in London investiert wurde.