Tipps für Eltern und Kinder : Wie lernen Kinder den richtigen Umgang mit Taschengeld?

Willkommen in der Welt der Wirtschaft! Taschengeld ist keine Nebensache. Kinder müssen erst lernen, zu haushalten und ihre Impulse zu kontrollieren. Unsere Autorin hat zehn Tipps für Eltern und Kinder zusammengestellt.

Das erste eigene Geld

Papa hat Geburtstag. Beim Gutenachtsagen sagt das Grundschulkind bedröppelt: „Ich will ihm auch etwas kaufen, nicht nur ein Bild malen. Aber ich habe kein Geld.“ Mama zuckt zusammen – das Thema Taschengeld ist überfällig. Laut dem Taschengeld-Report 2020 von Cosmosdirekt haben 45 Prozent der Kinder zwischen sechs und neun Jahren kein eigenes Geld zur Verfügung – das ist der höchste Stand seit sieben Jahren. Die anderen erhalten zwei bis fünf Euro wöchentlich, dies ist weniger als in den Vorjahren.

Für mehr Souveränität

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. F.A.Z.

Geld ist ein sensibles Thema. Gelddinge haben viel mit dem zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen. Bei Geld hört die Freundschaft auf, selbst harmonische Familien zerstreiten sich, wenn es ans Erben und Vererben geht. Können Eltern schlecht mit Geld umgehen, sind sie fatale Vorbilder. Mehr als 1,6 Millionen junge Menschen in Deutschland sind verschuldet, sie haben vor allem Konsumschulden bei Telekommunikationsunternehmen. All das sind gute Gründe, um früh einen souveränen Umgang mit Geld zu erlernen. Das Taschengeld ist ein erster Schritt dazu. Aufgekommen ist der Gedanke in den sechziger Jahren mit neuen Erziehungsvorstellungen, die zur Eigenständigkeit anregen sollten.