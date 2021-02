Digitalnomadin auf Bali : „Ich fühle mich hier am sichersten“

Frau Neuwirth, wann sind Sie aus Deutschland weggegangen?

Vor sieben Jahren habe ich Deutschland den Rücken gekehrt und bin dann als Nomadin durch die Welt getigert. Vor zwei Jahren habe ich mich auf Zypern niedergelassen, dann war ich zwischendurch auch immer mal auf Bali. Ich wollte mich hier eh mal etwas länger niederlassen. Ich habe dann für zwei Jahre hier ein Haus gemietet Ende November. Und dann kam Corona.

Also sind Sie eine sogenannte Digitalnomadin?

(Sie lacht.) Ich war Digitalnomadin. Jetzt bin ich ja sesshaft geworden. Aber ich habe diesen Lifestyle voll gelebt. Gerade die ersten zwei Jahre. Ich war in meiner Studienzeit noch nicht so gereist. Aber als ich dann doch gereist bin, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich so toll. Es gibt noch so viel zu sehen von der Welt und du hängst die ganze Zeit im selben Ort ab. Dann habe ich begonnen, mein Business auf Online-Marketing umzustellen. Aus einem halben Jahr sind dann ein paar Jahre geworden.