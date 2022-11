Im Bann der Kälte : Wie Kinder unter narzisstischen Eltern leiden

Eine der frühesten Erinnerungen, die Katja Schäfer hat, ist die an einen Kindergartenausflug. Ihre Mutter hatte sich bereit erklärt, die Erzieherinnen zu unterstützen, sodass sie die Gruppe an diesem Tag begleitete. „Ein Kind hat geweint und durfte auf ihren Schoß“, erzählt Schäfer, „und da wollte ich auch auf ihren Schoß, doch sie hat mich weggeschickt.“ So traurig war sie damals, dass sie sich noch heute, mehr als 40 Jahre später, an diesen Vorfall erinnert. Und in dem Stil ging es auch weiter. Kein liebes Wort hatte ihre Mutter für sie, nie nahm sie die Tochter in dem Arm. „Selbst wenn ich geweint habe, weil ich Kummer oder mir wehgetan hatte, kam von ihr nichts Liebevolles. Ich war immer selbst an allem schuld, hätte irgendwas anders machen müssen, dann wäre es nicht geschehen.“ Als Schäfer als junge Frau vergewaltigt wurde und ihrer Mutter am Morgen danach davon erzählte, sagte die nur: „Wer ins Feuer geht, kommt darin um.“

Wenn ein Elternteil extrem lieblos oder selbstbezogen ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass dieser Vater oder diese Mutter eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, sagt Silke Wiegand-Grefe. Sie ist Professorin für Psychologie und arbeitet an der Uniklinik Eppendorf mit den Kindern psychisch kranker Eltern. „Solche Menschen können kaum befriedigende, von gegenseitigem Geben und Nehmen gezeichnete Beziehungen leben, weil ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigt ist.“ Sie sähen alles durch ihre eigene Brille und nähmen nicht wahr, dass andere anders fühlen und denken als sie selbst.