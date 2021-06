Eltern in Haft : Der Papa ist im Gefängnis!

Rund 100.000 Kinder leben in Deutschland mit einem Elternteil in Haft. Vielen von ihnen wissen das gar nicht. Weil Eltern es nicht erzählen, ob aus Scham oder zu ihrem Schutz. Auch, weil viele sich fragen: Wie erkläre ich das überhaupt? Über eine Mutter, die das versucht hat - und seitdem beobachtet, wie ihre Tochter daran arbeitet, Gut und Böse für sich neu zu ordnen. Sara wartet. Auf ihren fünften Geburtstag, zum Beispiel, oder darauf, dass ihr Vater aus der Haft entlassen wird. An diesem Frühlingstag liegt sie auf dem Bauch, oberste Stufe in einem Treppenhaus in Baden-Württemberg. So sieht man zuerst ihre Augen: groß und dunkel unter vielen Locken. Ihr Blick folgt den Schritten, Stufe für Stufe bis nach oben.

Die Idee des Strafvollzugs ist, so könnte man sagen, dass er selbst wie eine Treppe funktioniert. Je tiefer man fällt, desto beschwerlicher der Weg nach oben. Führt er einen Menschen zurück in die Gesellschaft, gelingt das, was man Resozialisierung nennt.