Judith Holofernes im Porträt : Heldin des Eigensinns

Corona war es nicht, obwohl sie sich hat testen lassen, als Asthmatikerin wollte sie da lieber kein Risiko eingehen, und krank ist krank – jedenfalls ist Judith Holofernes noch ein bisschen blass. Aber das kann auch am merkwürdig pulsierenden Bildschirmlicht liegen, in das sie schaut. So sehen Interviews in dieser Zeit aus. „Ich hab euch in meine Zimmerpflanze gesteckt“, sagt sie und lacht. Halb von einem Blatt des Grüns verdeckt, sitzt sie in einem übergroßen lila Pullover in einem Arbeitszimmer unter dem Dach. Genauer hinsehen, es gibt ja doch einiges, was diese Gespräche über die Laptop-Kamera interessant macht: Da stehen Platten in Regalreihen, „Wir sind Helden“-Sachen natürlich. Dinge aus dem ersten Leben, dem Rockstar-Leben.

Schwierig ist die Präsenz des Virus auch auf anderen Ebenen, nicht nur bei Interviews: beim kreativen Arbeiten daheim, überhaupt: beim konzentrierten Arbeiten. „Es ist ganz schön besetzt“, sagt Holofernes und stützt den Kopf in die Hand. Es treibt einen um. Alltag kostet Energie. Wenn sie Glück hat, sind es zwei bis vier Stunden am Tag, die sie „vor sich hin künsten“ darf, so nennt sie das heute.

Dabei hat Judith Holofernes schon vor der Krise einiges anders gemacht. Im November hat sie ihren Rücktritt verkündet: nicht vom Musikmachen, sondern vom „Karriereaspekt des Holofernes-Seins“. Keine Aufnahme, kein Statement, keinen Post mehr, um es irgendjemandem recht zu machen. Den kreativen Impulsen folgen, nicht mehr den Ansagen irgendeines Managements. Das ist das Ideal vieler Künstler, ein Ideal, dem sie dank ihrer Vergangenheit des öffentlichen Holofernes-Seins, in dem sie gut verdient hat, näher kommt als viele andere.

Auf der Plattform Patreon kann man die 43-Jährige jetzt abonnieren, für drei bis zehn Euro im Monat, je nach Engagement, eine Art Mini-Mäzenatentum für Musiker und andere Kreative, und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: sitzen ja eh alle daheim vor ihren Rechnern.

Jetzt schreibt die Mutter zweier Kinder zum Beispiel Meditationen, die Leute davon abhalten sollen, Jugendliche zu beschimpfen, die auf einer Parkbank unter vollständiger Missachtung des Sicherheitsabstands trinken. Oder sie gibt eine Video-Yogastunde für ihre Abonnenten, die Patrons. Oder sie plant ihre nächste Podcast-Folge, „Salon Holofernes“ heißt der, sie spricht darin mit Leuten wie der Choreographin Sasha Waltz. Oder sie organisiert einen Buchclub, in dem über Horror- und Fantasy-Literatur diskutiert wird: Nichts zum Wohlfühlen, aber „voll starker Reize“. Um wirklich zu fesseln, um uns aus unseren rauschenden Köpfen zu holen, findet Holofernes, müssen die Dinge gerade gnadenlos unterhaltsam sein. Die Ideen kommen beim Spazierengehen oder Aus-dem-Fenster-Schauen. Dann fühlt sie sich der Welt da draußen verbunden. Der Welt, die gleichsam stillsteht und sich weiterdreht, drehen muss.

Vor knapp zwanzig Jahren stand sie auf Bühnen und sang Gedanken, die bis dahin wenig Platz in der deutschen Popmusik hatten. „Wir sind Helden“ hieß die Band, und Judith Holofernes war ihr Gesicht und ihre Seele. Dafür wollte sie – zum Glück – nicht irgendeinem Duktus schöner Pop-Sängerinnen entsprechen, sie wollte sich weder irgendwie kleiden noch zurechtmachen, noch tanzen. Immerhin war es die Zeit, in der Bands wie die Sportfreunde Stiller oder Madsen in den Charts ganz oben standen, mit ihren Kapuzenpullis und kaputten Turnschuhen, die Zeit, in der ganze Abiturklassen zu Festivals wie „Rock am Ring“ oder dem „Hurricane“ fuhren, eine Zeit, in der ein Geschwader deutschsprachiger Gitarrenmusik-Bands die Konzerthallen füllte und Jugendliche zum Hüpfen brachte: ein Nachhall der von Tocotronic beschworenen Jugendbewegung, an der gar nicht so viele junge Menschen teilnahmen, weil sie in den nuller Jahren herzlich wenig hatten, wogegen sie hätten rebellieren müssen als Teil einer solchen Bewegung.