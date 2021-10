Wiener Tradition : Schlange stehen für den Tanzkurs

Die Bräunerstraße liegt in der Inneren Stadt Wiens, und das nicht nur topographisch. Dort, in standesgemäßer Nachbarschaft zur Hofburg und zur Spanischen Hofreitschule, ließ sich dieser Tage ein Phänomen beobachten, das viel vom gesellschaftlichen Wesen der einstigen kaiserlichen und königlichen Haupt- und Residenzstadt verrät. Eine dichte Menschenschlange bildete sich und füllte keineswegs nur den Gehweg der verwinkelten Gasse, ungeachtet der Polizeiautos, die sich mehrmals mit Lautsprecheransagen, man möge die Fahrbahn freihalten, hindurchzwängten. Touristen wunderten sich: Gibt es hier etwas umsonst? Nein, umsonst war hier nichts, schon gar nicht kostenlos. Sondern die Tanzschule Elmayer öffnete die Pforten, um nach der Dürrezeit von anderthalb Corona-Jahren wieder Anmeldungen für ihre Kurse entgegenzunehmen.

Nicht das Einüben klassischer Tänze oder deren Ausüben auf dem Ball ist das erste gesellschaftliche Ereignis der Saison, sondern bereits das Anmelden der hoffnungsvollen Sprösslinge. Die Website des einschlägigen Verbands weist für Wien 25 Tanzschulen aus, und zweifellos sind sie alle ausgezeichnet und werden gut frequentiert. Aber was soll man sagen: Die Schlange vorm Elmayer ist doch ziemlich einmalig. „Tout le monde“ will dorthin und viele möglichst an einem bestimmten Wochentag. Also stellen sich besorgte Mütter schon am frühen Morgen an. Es geht darum, um acht Uhr eine günstige Nummer zu ziehen, die dann nachmittags, wenn die eigentliche Anmeldung vonstattengeht, aufgerufen wird. Unsere Gewährsperson stand schon morgens um sieben in der Bräunerstraße, und sie war keineswegs die erste. Sie zog eine Nummer in den Fünfzigern.

Das mit den Nummern war bereits eine Reform, um das Anmeldewesen in geordnetere Bahnen zu bringen. Noch vor wenigen Jahren galt ganz einfach das Prinzip des Schlangestehens. Erprobte Veteraninnen rüsteten sich mit einem Klappsessel (ein Stuhl ist in Wien etwas Grausliches) sowie je nach Temperament einer Thermoskanne oder einem Piccolo. Als dann die Türen zur Anmeldung geöffnet wurden, war es mit der Contenance vorbei. Damen der Ersten oder allermindestens der Zweiten Gesellschaft wurden gesichtet, die sich ohne Rücksicht auf womöglich reißende Perlenketten, resolut die Handtaschen schwingend, den Weg bahnten.

Doch dieses Jahr musste trotz des kalmierenden Nummernwesens wieder über Stunden Schlange gestanden werden. Weil die Nummern bei 450 aus waren, aber sehr viel mehr Interessenten kamen, nahm die Schlange kein Ende. Erst um Mitternacht, berichtet Thomas Schäfer-Elmayer, habe er die letzten Anmeldungen entgegennehmen können. Am nächsten Morgen übernahm der Chef dann selbst die ersten Walzerstunden, damit wenigstens seine gestressten Mitarbeiter etwas Ruhe bekämen.