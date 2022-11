Franci und Helen Epstein : A-4116 hat überlebt

Das Schlimmste, das Franci Ep­stein je sehen würde, war Bergen-Belsen, ganz am Ende, 1945. Alles, was sie bis dahin durchgemacht und gesehen hatte, das Prager Ghetto Theresienstadt, die Depor­tation ihrer Eltern von dort, Auschwitz, die Selektion durch Josef Mengele, Neuengamme, die Zwangsarbeit, die Kälte, der Hunger, all das war nichts im Vergleich zu den letzten zwei Wochen. Franci wurde zusammen mit anderen tschechischen Zwangsarbeiterinnen nach Bergen-Belsen verlegt, nur Tage vor der Befreiung des Konzentrations­lagers. Auf einem Gelände befanden sich „vierzigtausend Menschen, die wie wandelnde Leichen aussahen, und dreizehntausend nicht bestattete tatsächliche Leichen“, heißt es in Epsteins Erinnerungen „Die Elektrikerin“. Die Leichen lagen über den ganzen Platz verteilt in Hügeln. Auf dem Boden, wie Straßen, überall Läuse, die sich formierten – „weg von den Toten, hin zu den Lebenden“.

Helen Epstein war 26 Jahre alt, als sie diese Erinnerungen ihrer Mutter las. Es war das Jahr 1974, und Helen Epstein war gerade Professorin für Journalistik geworden, als eine der ersten Frauen. Sie las den Bericht ihrer Mutter, „aber ich kannte die Geschichten alle schon, ich kannte viele Protagonistinnen persönlich“. Die Frauen, die Franci in den Lagern kennengelernt hatte, kamen die Epsteins immer mal wieder in New York besuchen, aus Australien, aus Europa, aus Israel. Helen, die von klein auf nach der Nummer auf dem Arm ihrer Mutter gefragt hatte, kannte das Leid, das den Frauen widerfahren war. „Ich nahm es wie selbstverständlich hin“, sagt Helen Ep­stein in einem Videogespräch aus Hamburg. An diesem Tag hat sie die KZ-Gedenkstätte Neuengamme besucht und auch am Dessauer Ufer angehalten – dort, wo ihre Mutter einst als Zwangsarbeiterin un­tergebracht war. Franci Epstein hatte in den Siebzigern versucht, ihr Manuskript zu veröffentlichen. Alle Verlage lehnten ab.