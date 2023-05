Er ist wieder unterwegs – vom 28. Juni an: An diesem Tag will der Extremsportler Jonas Deichmann, der vor zwei Jahren mit einem Triathlon um die Welt Aufsehen erregte, in New York zu seinem neuen Projekt starten. Wie beim Ultra-Athlet Deichmann üblich, hat das Vorhaben mit herkömmlichen Dimensionen wenig zu tun. Diesmal lautet der Plan: einmal mit dem Fahrrad quer durch die Vereinigten Staaten rollen, von New York westwärts nach Los Angeles, knapp 5500 Kilometer weit, und anschließend zu Fuß auf anderer Route zurück nach New York, auf weiteren gut 5000 Kilometern.

Anfang November will er seinen Ausgangspunkt wieder erreichen. Wie beim globalen Triathlon zwischen September 2020 und November 2021 wird er dabei aus eigener Kraft unterwegs sein, ohne Hilfe, ohne Begleitmannschaft – seine Ausrüstung verstaut er auf dem Hinweg am Gravelbike, auf dem Rückweg beim Laufen wird er sie in einem Anhänger hinter sich her ziehen.

Er wurde als „deutscher Forrest Gump“ zum Medien-Phänomen

Deichmann holt damit nach, was ihm bei seinem Triathlon um die Welt verwehrt geblieben war. Schon damals wollte der 36 Jahre alte Abenteurer die Laufstrecke in den Vereinigten Staaten absolvieren, von West nach Ost. Wegen der Corona-Pandemie durfte er aber vom damaligen Endpunkt seiner Russland-Durchquerung in Wladiwostok am Pazifik aus nicht in die USA einreisen. Er musste auf eine andere Laufroute ausweichen, die ihn schließlich quer durch Mexiko führte, von der Pazifik- bis zur Atlantikküste. Dabei wurde er, mit langem Bart und roter Schirmmütze durch das Land trabend, als „deutscher Forrest Gump“ zum nationalen Medien-Phänomen.

450 Kilometer Schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren und 5000 Kilometer Laufen – das war die Bilanz des Triathlons. Deichmann hält zudem drei Rekorde für die schnellsten Kontinentaldurchquerungen mit dem Fahrrad, von Portugal nach Wladiwostok (64 Tage), von Alaska nach Feuerland (97 Tage) und vom Nordkap nach Kapstadt in Südafrika (72 Tage).

Diesmal geht es dem Ausdauer-Extremisten auch darum, sich einen langgehegten Wunsch zu erfüllen. Einmal durch die Vereinigten Staaten zu laufen, das sei für ihn seit Langem „unfinished business“ gewesen, sagt er. Die größten Schwierigkeiten erwartet er dabei nicht unbedingt in den Bergen, durch Schneefall oder extreme Hitze – sondern in der Prärie. 1000 Kilometer schnurgerade durch eintönige Landschaft zu laufen, und das über Wochen: Das ist dann auch für Jonas Deichmann noch „eine enorme mentale Herausforderung“.