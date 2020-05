Als Kind aus Europa geflohen : Esthers Reise nach Israel

Esther Shakine hat Blumen bekommen, sie liegen unangerührt auf dem Holztisch im Flur ihrer Wohnung in der Altstadt von Jaffa. Der Sommer beginnt, aber in dem Gemäuer aus osmanischer Zeit ist es so kühl, dass sie einen rosafarbenen Wollpulli trägt. Esther Shakine wird ungefähr 86. Sie feiert ihren Geburtstag nicht, so wie sie ihn nie richtig gefeiert hat in ihrem israelischen Leben. „Wir wissen eigentlich gar nicht, wie alt sie wirklich ist“, sagt ihr Sohn. Als Esther Shakine nach dem Holocaust nach Israel kam, musste sie ein Formular ausfüllen: Name, Alter, Herkunft. „Seit wir in Ungarn auf der Straße gelebt haben bis zum Kibbuz blieb ich mit 14 anderen Kindern zusammen“, erzählt Shakine. „Sie waren älter als ich, und ich hatte Angst, dass man uns in Israel trennt – da sagte der Älteste von uns: Schreib einfach irgendwas.“

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



So blieb es, und das war das Ende und der Anfang eines Lebens. „Als ich nach Israel kam, entschied ich, dass es war, wie nach Hause zu kommen“, sagt Shakine. Das sei eine Entscheidung gewesen, sagt sie, kein Gefühl. „Und ich entschied, die ganze Geschichte und das Kapitel zu schließen und nur noch in der Zukunft zu sein.“ Mehr als fünf Jahrzehnte sollten vergehen, bis Shakine ihren Kindern und Enkelkindern von dem erzählte, was vorher war. Von der zuerst gescheiterten Überfahrt mit der Exodus wussten sie, dem Flüchtlingsschiff, das 4500 Holocaust-Überlebende nach Palästina brachte, die dann von britischen Mandatstruppen interniert und zurück nach Europa geschickt wurden. Aber von den Greueltaten der Nationalsozialisten in Ungarn, von alldem hatten Shakines Kinder lange nur Andeutungen gehört.