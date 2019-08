Clanchef gegen Rapper : Wie es zum Streit zwischen Abou-Chaker und Kollegah kam

Für Arafat Abou-Chaker scheint klar zu sein, wer für die jüngsten Vorwürfe gegen ihn verantwortlich ist. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Berliner Clanchef am Mittwochabend den Screenshot eines Artikels der „Bild“-Zeitung mit der Überschrift: „Wollte Abou-Chaker Farid Bang und Kollegah töten lassen?“ Abou-Chaker soll Familienmitglieder angehalten haben, Anschläge unter anderem auf die beiden Skandalrapper zu verüben, heißt es in dem Text. Deswegen werde gegen ihn jetzt wegen versuchter Anstiftung zum Totschlag ermittelt. Abou-Chaker unterstrich auf seinem Screenshot des Artikels die Quellenangabe „V-Leute aus der Szene“, von denen Ermittler entsprechende Hinweise bekommen haben sollen, und schrieb dazu: „Wer kann wieder so eine Lüge machen“. Seine Antwort gab er im nächsten Foto. Darauf verlinkte er: Bushido.

Die Staatsanwaltschaft äußerte sich zu dem Bericht bisher nicht, aber auch der „Tagesspiegel“ erfuhr aus Justizkreisen, dass Abou-Chaker verdächtigt wird, einen Anschlag in Auftrag gegeben zu haben. Ein Manager aus der Musikindustrie habe außerdem bestätigt, dass ein von ihm repräsentierter Rapper „Zeuge“ in dem Verfahren um Abou-Chaker sei.

Dass es mal einen Streit zwischen dem Clanchef und den Rappern Farid Bang und Kollegah gab, ist kein Geheimnis. Bis heute kann man sich Videoaufnahmen von einem Festival 2017 in München anschauen, bei dem sich Kollegah und Abou-Chaker in einer Menschentraube voreinander aufbauten und am Ende anschrien. Der Grund für den Streit? Kollegah hatte sich an eine goldene Regel nicht gehalten, die Abou-Chaker Jahre vorher aufgestellt hatte und die zur Grundlage für den Erfolg seines Geschäftspartners wurde: „Bushido hat gedisst, wen er wollte, aber wir haben nicht geduldet, dass irgendjemand ihn disst“, schrieb Abou-Chaker 2016 im Nachwort eines Buches von Rapper Shindy.

Farid Bang und Kollegah waren die ersten wirklich erfolgreichen Rapper, die sich an diese Regel nicht mehr hielten – sondern sich im Gegenteil sogar einen Spaß daraus machten, Bushido und seine Beschützer möglichst kreativ zu beleidigen. Auf ihrem Ende 2017 erschienen Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ hieß es unter anderem: „Ihr wollt mucken bei Kollegah, doch wisst, ihr seid keine Gegner / Darum setzt ihr auf Rücken von Arabern wie Reitsportlehrer“. Oder: „Und eine Frage, vielleicht ist das auch ne Schnapsidee / Wenn ich mit Bushido spaziere, nennt man das Gassi gehen?“

Es war wohl auch der Umgang mit diesen Attacken, der zum Streit zwischen Abou-Chaker und Bushido führte: Bushido soll Abou-Chaker vorgeworfen haben, ihn nicht mehr beschützen zu können. Abou-Chaker warf Bushido hingegen in einem Livestream auf Instagram noch im September 2018 vor, er habe „Todesangst“ vor Kollegah und Farid Bang gehabt und sich deswegen nicht getraut, musikalisch auf die Angriffe zu reagieren.

Für Abou-Chaker begann nach der Trennung von Bushido eine turbulente Zeit: Im Januar wurde er verhaftet, weil die Staatsanwaltschaft ihm vorwarf, dass er die Kinder von Bushido habe entführen lassen wollen. Der Haftbefehl wurde allerdings schnell wieder aufgehoben. Dann wurde bekannt, dass die Polizei bei einer Razzia das Handy von Abou-Chaker sichergestellt und darauf Aufnahmen von Dutzenden, zum Teil stundenlangen Gesprächen mit möglicherweise belastendem Material gefunden habe. Die Berichte über die angeblichen Mordaufträge deuten jetzt darauf hin, dass weiter mit Hochdruck gegen den Clanchef ermittelt wird. Allerdings klingen die Vorwürfe wieder recht vage. Und Abou-Chaker spaziert immer noch fröhlich durch Berlin.