FAZ Plus Artikel Austauschschüler zu Gast : Trauen wir uns, Fremde in unser intimes Leben zu lassen?

Deutschland – ein großer Spaß? Ja sicher, wenn es nach Sharon* aus den Vereinigten Staaten geht. Die sportliche 17-Jährige mit der blonden Löwenmähne fand bei ihrem zweiwöchigen Austausch an einem niedersächsischen Gymnasium alles „great fun“: die Grablege der Welfen im Braunschweiger Dom, Döner, weiße Birkenstocks, Abi-Ball mit Bier, Nagelscheren mit Solinger Klingen. Als „great fun“ kommentierte sie auch den Empfang in einem Bundesministerium, den sie bauchfrei und in durchsichtigen Leggins absolvieren wollte und für den sie in letzter Minute von ihrer Gastmutter ein bitte obligatorisch zu tragendes Sweatshirt in die Hand gedrückt bekam. Dass Sharon den Besuch des Berliner Mahnmals für die ermordeten Juden Europas ebenfalls mit ihren Lieblingsworten kommentierte, schockierte ihre deutschen Gasteltern, wie sie erzählen. Aber Sharon blieb nur kurz; da waren sprachliche Feinheiten, historische Rückblenden und Reflexionen nicht so einfach, auch wenn die Familie versuchte, ihr anhand des eigenen Flüchtlingsschicksals europäische Geschichte nahezubringen.

Die meisten Gasteltern ausländischer Schüler können mit mehr oder weniger bunten solcher „great fun“-Geschichten aufwarten: dass der streng katholisch sozialisierte portugiesische Gastsohn Davide* abends selbstverständlich für alle Namensträger der Familie betete, allesamt ordentliche Protestanten, die gar nicht wussten, wie ihnen geschah; dass Hiroshi* aus Japan partout nicht verstehen konnte, warum erwachsene Menschen Eier anmalen, verstecken und dann hinter Büschen mit Begeisterung wieder suchen; oder wie der hartnäckig stumm bleibende achtjährige Cellospieler Carl* aus dem französischen Cachan nur ein einziges Mal lachte: als sein Gastvater mit 200 Stundenkilometern über die Autobahn bretterte. Beim Abschied erwiderte Carl auf die Frage, wie Deutschland für ihn denn sei, den philosophischen Satz: „C’est différent“ – es ist anders.