Ukrainer über den Krieg : „Wenn das Ganze noch länger dauern sollte, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll“

Wir ziehen gerade in eine Wohnung um

Wir sind mittlerweile seit mehr als einem halben Jahr in Deutschland, und vieles entwickelt sich sehr positiv. Unser bislang größtes Highlight findet gerade eben statt: Meine Söhne und ich ziehen in eine eigene Wohnung um. Das ist nach so vielen Monaten, die wir in einem Hotelzimmer verbracht haben, einfach toll.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Eine Ehrenamtliche, die wir am Anfang unserer Zeit in Düsseldorf auf dem Messegelände kennengelernt haben, hat mich gefragt, ob wir ihre Wohnung übernehmen wollen. Ganz so einfach, wie es klingt, war es nicht, wir mussten häufig beim Vermieter nachfragen, aber umso größer war unsere Freude, als die Zusage kam. Die Wohnung ist in Oberbilk, gar nicht weit von der Innenstadt entfernt. Wir haben die Wände gestrichen und Möbel organisiert: über Ebay-Kleinanzeigen, die Caritas. Ein paar haben wir auch geschenkt bekommen. Was mich gerührt hat: Mein kleiner Sohn wollte sofort, bevor wir überhaupt eingezogen sind, Essen zubereiten. Das hat ihm sehr gefehlt.

Er besucht seit dem Beginn des Schuljahrs eine Waldorfschule, wie auch schon in Charkiw, wo wir herkommen. In seiner Klasse ist ein weiterer russischsprachiger Junge. Das verlangsamt sein Deutschlernen, aber es tut ihm gut. Mein älterer Sohn ist in einer sogenannten Förderklasse einer Berufsschule. Er ist da einer der Besten. Die Lehrerin sagte schon, dass er in eine andere Klasse wechseln kann, in der das Niveau höher liegt, wenn sich sein Deutsch verbessert. Er lernt am schnellsten von uns dreien.

Ich tue mich eher schwer mit der deutschen Sprache. Mir ist aber klar, dass ich sie beherrschen muss, um arbeiten zu können – am liebsten in der Immobilienbranche, in der ich mich auskenne. Jetzt will ich mir erst mal einen Minijob suchen, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern.

Mein Mann ist natürlich weiterhin in der Ukraine. Wir sprechen jeden Tag per Videoanruf, aber er fehlt mir sehr. Leider bin ich wenig optimistisch, was die Situation angeht. Ich glaube nicht, dass der Krieg bald vorüber sein wird.

Elena, 43 Jahre, aus Charkiw, jetzt Düsseldorf

Es gibt keine Medikamente

Die Stadt ist in den vergangenen Tagen und Wochen sehr voll geworden. Man spürt, dass viele Menschen aus Charkiw angekommen sind. Viel mehr Russisch ist zu hören. Das Einzige, was uns weiter begleitet, ist der Bombenalarm. Den höre ich aber nicht in meinem Viertel. Nur nachts manchmal.

Ich mache mir eher Sorgen um meine Verwandtschaft. Meine Tante wohnt in Saporischschja, sie hat mehrere laute Explosionen gehört. In Melitopol, wo meine Eltern wohnen, gibt es jeden Tag Explosionen. Dort sitzen die Russen. Meine Oma ruft mich fast jeden Tag an. Manchmal bricht die Verbindung ab. Wenn wir am Telefon sprechen, höre ich immer Explosionen. Ich mache mir sehr viele Sorgen, dass meine Oma getroffen wird, weil ihr Dorf, das in der Nähe von Melitopol liegt, sehr klein ist und voller russischer Soldaten. Sie sagt mir immer wieder: „Diese Nachbarin wurde von einem ukrainischen Geschoss getroffen. Dieser Nachbar hat eine Verletzung erlitten.“