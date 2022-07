Abitur mit Note 1,0 : „Ich bin keine Klischee-Streberin“

Aktualisiert am

Frau Isci, Sie haben am Gymnasium Eickel in Herne ein fast perfektes Abitur mit 899 von 900 Punkten geschafft. Wie feiert man das?

Ich war mit meiner Familie essen an dem Tag, als ich das Zeugnis bekommen ha­be. Aber so groß haben wir das jetzt noch nicht gefeiert. Weil ich gleich nach der Abifeier Corona hatte, ist das Feiern ein bisschen ausgefallen. Wir wollen noch mal für ein paar Tage nach Rom in den Urlaub fliegen. Das ist sozusagen dann die Belohnung für das Abitur.

Wo haben Sie den Punkt liegenlassen?

Ich hatte in der Q2 den Zusatzkurs ­So­zialwissenschaften. Da habe ich 14 statt 15 Punkte bekommen. Das war ein Fach, das ich belegen musste, weil ich so wenig gewählt hatte in der Oberstufe. Der ­Un­terricht bestand eigentlich nur aus Diskussionen und Präsentationen. Es gab keine schriftliche Prüfung. Woran es ge­nau lag, kann ich nicht sagen. Anscheinend reichte die Leistung nicht.

Wie sehr ärgert Sie das?

Eigentlich überhaupt nicht. Natürlich sä­he es schöner aus, wenn es 900 wären. Aber ob es jetzt 899 oder 900 Punkte sind – es ist ja eigentlich das Gleiche. Mein Ziel war es, eine 1,0 zu schaffen. Ich bin froh, dass ich das überhaupt geschafft ha­be und ärgere mich weniger über so ei­ne Kleinigkeit.

Haben Sie sich manchmal gelangweilt in der Schule?

Ja, solche Phasen gibt es immer mal wieder. Schule ist ja auch nicht durchgehendes Arbeiten. Wenn man mal früher fertig war oder einen der Stoff nicht interessiert hat, war es manchmal langweilig. Aber ich hatte eigentlich auch dann im­mer Spaß mit meinen Freundinnen. Wenn der Unterricht nicht so interessant war, waren unsere Gespräche umso interessanter.

Waren Sie schon immer so eine gute Schülerin?

Ja. In der Grundschule war es ähnlich. Auch da hatte ich so ein Zeugnis. Und dann hat sich das halt weiter so gezogen. Es ist aber nicht so, dass ich nichts ge­macht hätte für die Schule. Ich habe auch für Klausuren gelernt. Von nichts kommt nichts.

Wie hat Ihre Familie darauf reagiert?

Die waren super glücklich und auch su­per stolz. Meine Eltern haben sich, glaube ich, sogar mehr gefreut als ich. Die haben beide selbst kein Abitur. Deshalb war das noch mal besonders.

Sie haben das während Corona ge­schafft. Wie schwer waren die vergangenen Jahre für Sie und Ihre Mitschüler?

Das war zu den Hochzeiten mit dem On­lineunterricht schon schwierig. Man hat den Stoff mitbekommen. Aber der Un­terricht online ist nicht dasselbe. Es war zum Teil schwer, die Motivation zu finden. Das hat sich nicht wirklich wie Un­terricht, wie eine Pflicht angefühlt. Aber man musste trotzdem früh aufstehen und zuhören. Was ich schade fand, war, dass das Soziale gefehlt hat. Niemand musste seine Kamera anschalten, das war freiwillig. Aber wenn man die Schüler oder die Lehrer nicht ge­sehen hat, hat man in einen schwarzen Bildschirm hi­neingesprochen und wusste gar nicht, wie das ankam. Witze in der ­Pause oder Unterhaltungen – das Gemeinsame hat generell gefehlt.

Wie schafft man es, überall Bestleistungen zu erzielen?