Geflohene Ukrainerinnen : „Sie kamen mit nur einem Koffer für alle drei an“

Die Münchnerin Margarete Arlamowski hat drei ukrainische Frauen in ihrer Wohnung aufgenommen. Sie erzählt im Interview, wie die Fremden zur Familie wurden.

Frau Arlamowski, Sie sind freie Journalistin und ziehen allein Ihre achtjährige Tochter groß. Vor zehn Tagen haben Sie drei Frauen aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Manche Ihrer Freunde haben dazu gesagt: ‚Wie kannst du das machen: Fremde Menschen in der Wohnung, hast du keine Angst, dass die dich nachts ausrauben?‘ Wie ist es also mit fremden Menschen in der Wohnung?

Das klappt gut! Es ist natürlich beengt, wir wohnen in einer Dreizimmerwohnung in München, mit einem Bad, aber es geht alles.

Wo schlafen die Frauen?

Sie schlafen im Zimmer meiner Tochter.

Was hat Ihre Tochter dazu gesagt?

Sie hat das selbst vorgeschlagen und ihr Zimmer leergeräumt. Als wir die Betten vorbereitet haben, hat sie für die Gäste Schokolade auf die Kopfkissen gelegt.

Bei Ihnen leben zurzeit eine 79 Jahre alte Frau mit ihren 44 und 49 Jahre alten Töchtern. Die drei Frauen stammen aus Kiew. Wie sind sie zu Ihnen gekommen?

Als der Krieg begann, war für mich schnell klar, dass ich konkret helfen wollte. Schon allein damit ich die Situation und die damit verbundenen Ängste und die Hilflosigkeit besser bewältigen kann. Am 24. Februar, einem Donnerstag, brach der Krieg aus, am Sonntag habe ich mich auf der Internetseite des Vereins „Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V.“ registriert, mit der Angabe, dass ich drei Betten anbieten kann. Und am Montag habe ich schon die Telefonnummern der Frauen vermittelt bekommen. Sie waren da schon auf der Flucht, wir haben dann über Whatsapp kommuniziert. Und am Abend waren sie da.

Waren Sie überrascht, dass das so schnell ging?

Ja, ich wollte mit meiner Tochter in den Faschingsferien eigentlich wegfahren. Das haben wir dann abgesagt.

Welchen Fluchtweg nahmen die Frauen?

Die Mutter und eine ihrer Töchter wollten eigentlich noch in Kiew bleiben, aber die andere Tochter hat sie überzeugen können. Sie sagte: ‚Wenn wir jetzt nicht fliehen, wird es später sehr schwer werden, noch rauszukommen.‘ Damit hat sie ja recht behalten. Die drei wurden dann an die Grenze zu Ungarn gebracht, dort nahmen freiwillige Helfer sie in Empfang und brachten sie weiter nach Budapest. Von dort sind sie mit dem Zug nach München gekommen.

Wie haben Sie sich auf die Gäste vorbereitet?

Es musste ja alles schnell gehen, wir haben am Montag die Betten bezogen, eine Ausziehcoach und ein Etagenbett. Dann habe ich erst mal ganz viel eingekauft und einen großen Topf Suppe gekocht. Abends kamen dann die Frauen an, sie waren sehr erschöpft, und wir haben etwas gegessen, dann sind alle ins Bett gefallen – wir ebenso. Wir waren ja auch sehr aufgeregt den ganzen Tag über, hatten uns gefragt: ‚Wie sind die wohl? Werden wir uns alle verstehen?‘ Am nächsten Morgen haben wir zusammen gefrühstückt und sind erst mal im Englischen Garten spazieren gegangen, um uns näher kennenzulernen: Wir haben erzählt, wer wir sind, und sie haben von sich erzählt.

Wie klappt es mit der Verständigung?

Eigentlich besser als erwartet. Eine der Töchter spricht sehr gut Englisch. Und ich habe ja polnische Wurzeln, das hilft auch, denn Ukrainisch und Polnisch sind ziemlich verwandte Sprachen, etwa so wie Spanisch und Italienisch. Man darf nur keine Hemmungen haben, wir reden meist einfach drauf los, dann versteht man sich irgendwie. Eine große Hilfe sind auch Übersetzungs-Apps.