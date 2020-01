Origineller Spendenaufruf : Nacktbilder, die Koalas retten

Wer 10 Dollar spendet, kriegt ein Nacktbild. Eine Frau aus Los Angeles, die sich selbst „The Naked Philanthropist“ nennt, macht dieses Versprechen wahr. Auf Twitter schrieb sie am Samstag: „Ich sende Nacktbilder an jede Person, die mindestens zehn Dollar an eine dieser Spendenaktionen überweist.“ Dazu postete sie eine Liste von Organisationen, die Geld für Australien sammeln. Das Land wird derzeit heimgesucht von den schlimmsten Busch- und Waldbränden seit Beginn der Aufzeichnungen, eine halbe Milliarde Tiere sollen allein in einem Bundesstaat in den Flammen verendet sein.

Fleißige Spender bekommen mehr als nur ein erotisches Bild. „Jede 10 Dollar, die du spendest = ein Nacktbild von mir in deinen Direktnachrichten“, schrieb die nackte Wohltäterin weiter. Bilder bekommt allerdings nur, wer ihr auch eine Bestätigung über die Spende schickt. Zusätzlich postete die Amerikanerin ein mit einem Smiley zensiertes Bild ihres nackten Gesäßes.

Während die Philanthropin zunächst erste Betrugsfälle meldete und Bilder twitterte, die zeigten, dass Menschen sich mit gefälschten Spendennachweisen ein Nacktbild zu erschleichen gesucht hatten, ist sie inzwischen „over the moon“, wie sie schreibt. Sie habe 100.000 Dollar Spenden gesammelt.

Die Plattform Instagram löschte derweil den Account der Nutzerin, dort sind Nacktaufnahmen bzw. deren Vertrieb nicht erlaubt. „The Naked Philantropist“ hat aber schon ein neues Konto eröffnet. „Mein Instagramkonto wurde deaktiviert, meine Familie hat mich enterbt, und der Typ, den ich mag, will nicht einmal mehr mit mir sprechen. Aber scheiß drauf, rettet die Koalas“, schrieb sie.