Seit Jahren kämpft ein Pressehistoriker darum, seine historische Sammlung zur Zeitungsgeschichte in ein Museum zu überführen. Bislang scheiterte er. Nun wurde die Sammlung in Augsburg untergebracht – doch auch Bayern sperrt sich bislang.

Manche Sachen kann man sich nur schwer erklären. Eine davon: Warum betreibt Martin Welke noch immer kein Zeitungsmuseum? Der Mann, 81 Jahre alt, ist promovierter Pressehistoriker, ein ausgewiesener Fachmann: Seinen Ar­chivstudien ist es zu verdanken, dass das Erscheinen der ersten Zeitung von 1609 auf 1605 vordatiert werden musste.

Doch Welkes Traum war nicht die Ar­beit an der Universität, wo er sein ­Be­rufsleben am Institut für Deutsche Presseforschung in Bremen begann. Vielmehr wollte er der Nachwelt ein Zeitungs­museum von nationaler Strahlkraft hinterlassen. Er kündigte seine sichere Stellung an der Universität, verkaufte, so erzählt er es, sein fast abbezahltes Haus und baute dann eine pressehistorische Sammlung auf, die nach dem Urteil von Fachleuten ihresgleichen sucht.

Sie verfügt, nur zum Beispiel, über eine Dokumentation fast aller Gesetze und Verordnungen zur Geschichte von Zensur und Pressefreiheit in Deutschland: von der ersten Vorzensur, die 1529 auf dem Reichstag von Speyer für alle Druckerzeugnisse verfügt wurde, bis zu den Zensuranweisungen aus dem Politbüro der SED.

Hinzu kommen Raritäten wie die letzte Ausgabe der ganz in Protest-Rot gedruckten Ausgabe der „Neuen Rhei­nischen Zeitung“ unter keinem geringeren „Redacteur en chef“ als Karl Marx oder die letzte Zeitung des NS-Regimes vom 8. Mai 1945 mit der Schlagzeile „Der Führer starb nicht, denn sein Werk lebt“.

Schätze zum Schnäppchenpreis

Was Welke, der seine Sammlung 2004 in die Stiftung Deutsches Zeitungs­muse­um überführte, wie kaum ein anderer beherrscht: Akquise. Seit Jahrzehnten ist er in europäischen Antiquariaten unterwegs, um pressehistorische Exponate aufzuspüren. Sein Glück: Viele kennen deren Wert nicht.

Er bekam deswegen immer wieder Schätze zum Schnäppchenpreis. Zum Beispiel eine seltene Druckpresse aus dem Revolutionsjahr 1848, die er in der ­Insol­venzmasse der MAN-Drucksparte entdeckt hatte. Der Insolvenzverwalter ­habe ihn gefragt: Ist Ihre Stiftung gemeinnützig? Welke bejahte. Ob er einverstanden wäre mit 100 Euro plus Mehrwertsteuer? War Welke natürlich. Er schätzt, in einem Auktionshaus hätte er einen hohen fünfstelligen Betrag dafür zahlen müssen.

Zwei Millionen Kilometer durch die Lande gefahren

Welke, geboren in Westpreußen, aufgewachsen in Anhalt und Berlin, hat für seinen Museumstraum enorm viel investiert – nicht nur an Geld, auch an Lebenszeit, an Nerven. Zwei Millionen Kilometer, so erzählt er, sei er durch die Lande gefahren, um temporäre Zeitungsausstellungen an insgesamt 140 Orten auf die Beine zu stellen. Insgesamt sieben Lieferwagen habe er dabei verschlissen.

Es war keineswegs alles vergeblich. Zehn Jahre lang betrieb er in Meersburg am Bodensee eine Vorform des von ihm geplanten großen Deutschen Zeitungsmuseums, ohne staatliche Unterstützung, allein abgesichert durch die Eintrittsgelder von zigtausend Besuchern.

Später, in Leipzig, hatte er nach seinen Angaben den damaligen sächsischen Mi­nister­präsidenten Kurt Biedenkopf schon so weit, Landesmittel locker­zumachen. Im Mainzer Gutenberg-Museum kuratierte er 2005 auf 1200 Quadratmetern die Jubiläumsausstellung „400 Jahre Zeitung“, ausschließlich mit Exponaten seiner Sammlung. Sie erwirtschaftete Gewinn und wurde von der Kritik sehr positiv aufgenommen.

Aber sein eigentliches Ziel, ein Museum für die Geschichte der freien Presse, die ja zugleich eine Geschichte der Demokratie ist, blieb ihm versagt.