„Eine ultimative Schnapsidee“ : Wie ein Militärflugzeug zum Ferienhaus wird

Am Dienstag landet ein Militärflugzeug auf dem Flugplatz Zweibrücken. Unternehmer Dominik Weil will es zu einem Ferienhaus umbauen. Wie es zu diesem Einfall kam und warum er acht Jahre dafür kämpfen musste – ein Interview.

„Engel der Lüfte“: Die humanitäre Funktion der Transall will Dominik Weil beibehalten. Bild: Unternehmen

Herr Weil, wie kommen Sie dazu, ein deutsches Militärflugzeug zu einem Ferienhaus umbauen zu wollen?

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik





Vor acht Jahren waren zwei Kameraden mit mir in Ostfriesland, beim letzten Flugtag der dort stationierten Phantom-Kampfflugzeuge. Ein inspirierender Ausflug, mit 100.000 Gästen auf dem Flugplatz. Auf der Rückfahrt fragten wir uns, was eigentlich mit Militärflugzeugen passiert, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Und als flugbegeisterter Reiseverkehrskaufmann dachte ich: Man könnte sich doch eigentlich so ein Teil kaufen und touristisch nutzen.

Das klingt erst mal verrückt.