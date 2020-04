Kriegsveteran sammelt Spenden : Auch Prinz Harry lobt Captain Tom

Hin und her spazierte der 99 Jahre alte Kriegsveteran Tom Moore und sammelte so Spenden für den britischen Gesundheitsdienst. Bild: Reuters

Der 99 Jahre alte Weltkriegsveteran Tom Moore hat als Spendensammler für den britischen Gesundheitsdienst (NHS) sämtliche Erwartungen übertroffen. Mit seinem Rollator ist er in der vergangenen Woche im Garten seines Häuschens in Bedfordshire hin und her spaziert. Während er lief, zeitweise gesäumt von einer Ehrengarde des Militärs, spendeten Tausende Personen online. Anfangs hatte sich der rüstige Senior als Ziel 1000 Pfund gesetzt. Am Sonntagnachmittag waren es schon mehr als 26 Millionen Pfund (fast 30 Millionen Euro), die an Krankenhäuser des National Health Service fließen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Der stets bescheiden auftretende Moore, gekleidet mit Anzug und Krawatte, an der Brust seine drei alten Orden aus dem Weltkrieg, hat die Briten verzückt. Keine Nachrichtensendung, keine Zeitung ohne Bilder von „Captain Tom“, der in seiner militärischen Dienstzeit in Indien, Burma und Sumatra kämpfte, nach dem Krieg eine Betonfabrik leitete und vor mehr als einem Dritteljahrhundert in Rente ging. In sozialen Netzwerken kam der Ruf auf, die Königin möge ihn zum Ritter schlagen. Premierminister Boris Johnson hat versprochen, man werde überlegen, wie der Staat die „heroische Leistung“ des Spendensammlers honorieren könne. Prinz Harry hat den Neunundneunzigjährigen als „äußerst erstaunlich“ gelobt. Der Einsatz von Tom Moore und die Reaktion der Bevölkerung auf die Spendenaktion seien „wundervoll britisch“, sagte der Herzog von Sussex. Zu seinem 100.Geburtstag am 30. April wollen Luftfahrtfreunde für ihn eine Flugschau auf einer früheren Basis der Royal Air Force organisieren.

Sogar als Sänger kommt Captain Tom groß heraus. Der Schauspieler und Sänger Michael Ball, bekannt aus „Les Miserables“ und „Das Phantom der Oper“, hat mit Moore auf die Schnelle eine Single eingespielt. Ihre Version von „You’ll Never Walk Alone“ (aus dem Musical „Carousel“ von 1945) hat am Wochenende die iTunes-Charts gestürmt und ist auf Platz eins gesprungen. „Niemals in meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorgestellt, ich würde eine Single mit Michael Ball veröffentlichen“, sagte Moore dazu. In dieser Woche ist er als Ehrengast zur Eröffnung des neuen Nightingale Krankenhauses des NHS in London eingeladen, eines umgebauten Sportzentrums, das Platz für 4000 Corona-Patienten bieten wird. Die Zahl der Corona-Toten im Königreich ist derweil auf mehr als 16.000 gestiegen.