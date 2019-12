Aktualisiert am

In der Dunkelheit Kerzen anzünden

Chanukka-Fest : In der Dunkelheit Kerzen anzünden

„Ihr seid unsere Zukunft“: Erstklässler der Lichtigfeld-Schule feiern im Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum Chanukka Bild: Francois Klein

Zehn Wochen nach dem Anschlag von Halle feiern jüdische Familien Chanukka. Wie erklärt man Schulkindern, was in Halle passiert ist? Ein Besuch in der jüdischen Lichtigfeld-Schule im Frankfurter Westend.