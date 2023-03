Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte. Dieses aber, das Bild im Bild sozusagen, muss doch ausführlicher erklärt werden. Auch weil es seinen Weg ins Schloss Bellevue nach Berlin und an Charles’ Seite über diese Zeitungsseite fand.

Wenige Tage nach dem Tod von Prinz Philip vor zwei Jahren schrieb ­Rainer Holbe eine Erinnerung an „Ihre Königliche Hoheit“, die ins Jahr 1962 zurückreichte. Holbe war damals Praktikant bei der „Frankfurter Rundschau“ und mit dem Fotografen Kurt Weiner zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Nur die beiden wussten, dass Philip, der Mann von Königin Elisabeth II., mit dem damals 13 Jahre alten Thronfolger Charles auf Verwandtschaftsbesuch ins Hessische kam. Holbe, der Jahre später mit seiner „Starparade“ im ZDF deutsche Fernsehgeschichte schrieb, erlebte auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens den „Höhepunkt meiner bisherigen Journalistenkarriere“, wie er sich erinnert.

„Ich bin der Philip!“, habe sich Philip damals einfach bei ihm vorgestellt. Holbe zückte die Kamera und drückte ab. Eines der Bilder, allerdings leicht beschnitten, erschien am 13. April 2021 zu Ehren des vier Tage zuvor verstorbenen Prinzgemahls in dieser Zeitung.

Und es blieb nicht unbemerkt. Das Bundespräsidialamt erinnerte sich vor wenigen Tagen an die fotografische Erinnerung und bat um einen Abzug. Die Idee: Charles, nunmehr König, sollte mit einem ihm unbekannten Schnappschuss an seinen allerersten von inzwischen mehr als 40 Deutschland­besuchen beschenkt werden, auch als ­Zeichen der langen Freundschaft, die ihn mit unserem Land verbindet.

Doch die Sache gestaltete sich schwieriger als gedacht. Denn erstens liegen die Rechte beim Fotografen, also bei Holbe, und zweitens war das Bild, das die F.A.Z. natürlich ins Archiv aufnahm, leicht beschnitten worden. Das Original musste also her: Die Kontaktaufnahme aber war schwierig, zwischenzeitlich schaltete sich sogar das Auswärtige Amt mit ein. Das Staatsbankett wäre ohne das Bild als Geschenk offenbar nicht denkbar gewesen.

Gut, dass Holbe in Frankfurt wohnt, so konnte eine Archivarin einfach bei ihm zu Hause in Sachsenhausen vorbeischauen. Der 83 Jahre alte ehemalige Fernsehmoderator war angetan von der Idee, nahm das nämliche Foto von der Wand und vertraute es ein zweites Mal der F.A.Z. an.

In der Bildredaktion wurde es ausgerahmt, eingescannt und ans Bundespräsidialamt weiterge­leitet. Dort entstanden dann zwei Versionen: ein großes Bild, das für alle sichtbar beim Staatsbankett neben dem Rednerpult stand, und ein wesentlich kleineres in Silber gefasstes, das der Bundespräsident dem sichtlich gerührten Charles persönlich überreichte.

Dabei, es muss an dieser Stelle geschrieben werden, blieb Rainer Holbe leider unerwähnt. Steinmeier sprach nur von einem jungen Journalisten, damals noch Praktikant, der das Bild aufgenommen habe. „Es ist mir eine persönliche Freude, Ihnen gleich dieses Foto als Erinnerung an diesen besonderen Moment nach 61 Jahren als Zeichen der langjährigen Verbundenheit zu unserem Land schenken zu dürfen.“

Kurz danach erhoben die 130 geladenen Gäste das Glas, um mit Steinmeier „auf die Gesundheit Ihrer Majestäten König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla anzustoßen“ sowie „auf die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern!“. Wenig später gab es gebeizten Karpfen und Erfurter Brunnenkresse, dann Kraftbrühe vom Heckrind, Weidehuhn und Baumpilz sowie zum Abschluss Backpflaumen, ostfriesischen Schwarztee und Sandgebäck.

Dazu wurde unter anderem eine Riesling-Spätlese aus dem Rheingau ausgeschenkt, die also aus der Gegend stammt, die 1962 das Ziel der Prinzen war. Holbes Foto aber, das Original, hängt seit Dienstag schon wieder an seinem angestammten Platz.