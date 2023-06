Aktualisiert am

Jahrzehntelang schufteten Polen auf deutschen Spargelfeldern. Polnische Politiker fordern nun: Sollen die Deutschen doch bei uns Spargel ernten. Also ist unser Autor hingefahren.

Irgendwann an diesem Vormittag, als die Junisonne den niederschlesischen Himmel schon weit emporgeklettert ist, der Stoff des schützenden Sweatshirts an meinen Armen klebt und der Korb mit dem Spargel bereits ordentlich Gewicht hat, blicke ich zu Marcin, dem dieses Feld gehört, und frage ihn, ob für ihn genau so, mit Sonne, Schweiß und Spargel, momentan jeder Tag aussieht. Marcin lächelt mild und fragt zurück: „Wer sollte es mir denn abnehmen? Die Deutschen?“

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Tja, warum eigentlich nicht? Ein Deutscher ist ja immerhin schon da.