Bisexueller Geflüchteter : Jetzt lebt er ohne Angst

Deutschland fühlt sich für ihn an wie Heimat. „Hier gibt es keine Angst und keine Scham“, sagt Amir. Hier könne er Männer treffen, ohne um seine Sicherheit fürchten zu müssen – und einfach er selbst sein. Der 26 Jahre alte Iraner sitzt in der Frankfurter Innenstadt in einem Vereinsraum von Rainbow Re­fugees Frankfurt. Ein paar junge Leute hängen auf der Couch in einer Ecke herum. Jemand erzählt einen Witz, Gelächter erfüllt den Raum.

Amir hat sich auf die andere Seite des Zimmers zurück­gezogen, um über sein Leben zu sprechen. Er hofft, damit ­anderen Menschen helfen zu können. Leicht ist es für ihn nicht. Anfangs spricht er zögerlich, senkt den Blick, stockt, bis er die richtigen Worte gefunden hat. 2017 ist Amir aus Iran geflohen, seit vier Jahren lebt er in Deutschland. In ­seinem Herkunftsland droht ihm im schlimmsten Fall die Todesstrafe: Amir ist bisexuell. In Iran sind gleichgeschlecht­liche sexuelle Handlungen verboten.