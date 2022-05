Opa Heiko erzählt vom Krieg : Erinnern auf TikTok, geht das?

Ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Mann in Marine-Uniform hängt an der Wand aus Fichtenholz. „Vati vor dem Zweiten Weltkrieg“. Heiko Lorenzen, groß, schmal, mit schütterem grauen Haar, dreht sich von dem Bild weg, bückt sich und schaltet zwei Licht­boxen ein. Warmes Licht trifft den braunen Ledersessel, in den er sich setzt. In der Mitte des Raums eine Kamera auf einem Stativ. In seiner Hand hält er eine rote Mappe mit Notizen. Es ist still. Der Vierundachtzigjährige schaut in die Kamera und sagt mit fester Stimme: „Moin, Moin. Diese Geschichte ist vielleicht ein kleiner Trost für die Mütter, die mit ihren Kindern gerade im Bunker ausharren. Das Gleiche habe ich als Junge erlebt.“

Wenn Heiko Lorenzen in seinem Fernsehzimmer im Odenwald ein TikTok-Video dreht, wird er zu Opa Heiko. Die chinesische Videoplattform ist vor allem für tanzende Teenager und schnell geschnittene Kurzvideos bekannt. 15 Sekunden: So lang sind die meisten Videos. Lorenzens Clips dauern etwa drei Minuten. Wer schaut sich das an? Zwischen Tänzen und Sketches erscheint selten ein Opa, der vom Krieg erzählt. Lorenzen ist einer der ältesten Nutzer. Nur ein Prozent von ihnen ist 60 Jahre und älter, ein Drittel ist nach Angaben des Unternehmens zwischen 13 und 17 Jahren alt. Viele davon haben keine Großeltern mehr, die den Krieg noch erlebt haben. Die Zahl an Zeitzeugen schwindet, und es wird immer wichtiger, Kriegserlebnisse für die Enkel zu dokumentieren. Aber kann man auf TikTok an Krieg erinnern?