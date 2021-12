Aktualisiert am

„Crazy Horse“ in Paris

„Crazy Horse“ in Paris :

„Crazy Horse“ in Paris : „Wir wären mit unserem alternden Publikum dahingeschieden“

Das „Crazy Horse“ in Paris wird 70 Jahre alt. Dass es das berühmte Kabarett heute noch gibt, liegt auch an seiner künstlerischen Leiterin – das Publikum der Nacktshows ist jünger und weiblicher als je zuvor.

Eine Künstlerin im legendären „Crazy Horse“ in Paris. Bild: F.A.Z.

Das „Crazy Horse“ in Paris erhebt den Anspruch, die „beste“ Nacktshow der Welt zu bieten. Doch was meint der Superlativ konkret? Das Licht im Saal erlischt, der Vorhang geht auf, Marschmusik ertönt. Nacheinander betreten neun Frauen die nicht einmal 20 Quadratmeter kleine Bühne. Auf der nackten Haut tragen sie, was man die erotisierte Essenz einer Militäruniform nennen möchte: Stiefel, Epauletten und Ärmelaufschläge, aber auch einen hoch platzierten Gürtel mit Strapsen und mit Kunstrosshaar-Schweifen vorn und hinten.

Voodoo im Halbdunkel

Vor allem jedoch eine Bärenfellmütze („bearskin“), die der Nummer den wortspielerischen Namen gibt: „God Save Our Bareskin“ eröffnet seit 1989 jede Show des „Crazy“, wie die Institution familiär ge­nannt wird. Es folgen 18 Nummern mit Stangen- und Reifentänzerinnen, mit „good girls“ und „femmes fatales“, exotischen Tempelmädchen und Finanzhaiinnen auf Schlingerkurs. Nichts Schmierig-Schlüpfriges, sondern eine artistische Mischung aus Tanz, Musik und illusionistischen Bühneneffekten. Im Bein-Striptease „Voodoo“ etwa bestreichen Hände im Halbdunkel die untere Körperhälfte einer Tänzerin mit fluoreszierenden Farben – bis von ihrem Bauch eine halb grimmige, halb grinsende afrikanische Maske in den Saal starrt.

Ein mehr ironischer als erotischer Augenwink

Der Saal wurde während der 18 Monate langen pandemiebedingten Schließung seit März 2020 von Grund auf renoviert. Im Vergleich zu den Mastodonten „Lido“ und „Moulin Rouge“ zeichnet sich das „Crazy“ seit je durch sein intimes Ambiente aus. Es zählt nur 220 Sitzplätze auf 280 Quadratmetern. Neue Alkoven und eine gerundete Salon-Bar verstärken den Kabarett-Charakter. Die Farbpalette reicht von Rosa bis zu Orange, ein warmes Rot dominiert. Die samtenen Doppelsessel sind Salvador Dalís berühmtem Bocca-Sofa nach­empfunden; das Motiv der fülligen Lippen ziert auch den neuen Teppichboden – und gibt sogar in der Männertoilette den Uri­nalen ihre fleischige Form.

Ein mehr ironischer als erotischer Augenwink findet sich auch an der Treppe, die vom unterirdischen Saal zurück zum ebenerdigen Empfangsschalter führt. An der linken Wand prangen da in drei Rundbögen Dutzende von königsblauen Brüsten – ein Verweis auf die Monumentalskulptur, die der Bildhauer César Baldaccini 1966 mithilfe des Busen-Abgusses einer Tänzerin schuf.

Oben erwartet einen die raumhohe Fotografie eines zielscheibenförmigen „Rotoreliefs“, das der Konzeptkünstler Marcel Duchamp 1967 auf eine nackte Tänzerin projizierte. Und selbst für die Toiletten hat der mit der Neugestaltung betraute Innenarchitekt Benoît Dupuis bekannte Fotos des „Crazy Horse“ in ­Tapeten verwandelt. Darunter Arbeiten des Österreichers Emil Perauer, der 1967 einen fesselnd experimentellen, mit Fingerzeigen auf die Kunstgeschichte gespickten Fotoband veröffentlicht hat: „Crazy Horse Saloon“.

Nacktnummern nach monomanem Perfektionismus

So lautete der ursprüngliche Name des Hauses, erzählt Andrée Deissenberg, die Direktorin für Kreation und Marken, im restaurierten Büro des Gründers und Übervaters. Das Boudoir mit Art-déco-Patina wirkt wie ein Museums-Mausoleum – Alain Bernardin schoss sich hier 1994 eine Kugel in den Kopf. Lackrotes Mobiliar unter einer Buntglas-Deckenleuchte, dickleibige Presseordner, Laufmeter von Vinylplatten und Schrank-Schreine voller Memorabilia – das Räumchen atmet Kunstsinn und verfeinerte Lebensart.

Vom „Crazy Horse Saloon“, den Bernardin 1951 an der heutigen Adresse eröffnete, der hochherrschaftlichen Avenue George V neben der Luxusmodemeile Avenue Montaigne, lässt sich das nur bedingt sagen. Zunächst bot das nach einem Sioux-Häuptling benannte Etablissement, das einen Western-Saloon evozierte, eine bunte Mischung aus Chanson, Café-Théâtre und Beinahe-Striptease. Sogar ein Zwerg fand sich da, der sich klein und kleiner machen konnte, und ein Laut-Imitator, der dem Publikum galoppierende Pferde ins Ohr zauberte.