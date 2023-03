Aktualisiert am

Das La Gata in Frankfurt ist die älteste Lesbenbar der Welt – und seit 50 Jahren Treffpunkt und Zufluchtsort für Frauen. Ab und zu zählen auch Männer zu den Gästen. Aber nur, wenn sie sich benehmen können.

„Einzigartiges Juwel“: Im La Gata herrscht Wohnzimmeratmosphäre. Seit mehr als 50 Jahren will das Lokal die lesbische Identität stärken. Bild: Rosa Burczyk

Aus den Lautsprechern dröhnt Coco Jamboo von Mr. President. Erika Wild lehnt an einem Hocker und fährt die Krallen aus. Symbolisch, mit gestreckten Armen und leicht gekrümmten Fingern. Sie lächelt. Möchte mit ihrer Geste zeigen, dass sie ein Faible für Katzen hat, dass diese Tiere „etwas Schönes“ sind und prächtig zu Frauen passen. Erika Wild, kurz Ricky gerufen, dachte schon vor mehr als 50 Jahren so. Deshalb griff sie, im September 1971, das Wort Katze auf und benannte kurzerhand ihr neues kleines Reich danach. Allerdings in der spanischen Version, La Gata.

Ricky Wild ist, immer noch, eine rüstige Frau. Energisch, empathisch, verschmitzt. Auch wenn für sie, die seit mehr als einem halben Jahrhundert im Dienst der Frauen, der Emanzipation und der Toleranz steht, nicht alles nach Plan läuft. Ricky Wild wird von einem Bandscheibenvorfall geplagt, muss mit ihren Kräften haushalten. Will sich aber keine größere Auszeit nehmen, weil ihre Freundin krank ist, „und wir haben noch einen Papagei“.