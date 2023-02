Egal, was war, es wird wieder: In Köln sind die Jecken los. Und der Zug startet auf der falschen Seite des Rheins.

Montagmorgen. Normalerweise kippt man müde den ersten Kaffee einer brandneuen Woche herunter, schaut vielleicht beiläufig mal aus dem Fenster auf die grauen Wolkentürme und verflucht dieses ewig gleiche Leben. An diesem Montagmorgen aber ist alles an­ders: Schaut man aus dem Fenster, sieht man auf dem Balkon gegenüber ein Rotkäppchen Girlanden aufhängen. An der ersten Straßenecke unten steht ein Dalmatiner, in der einen Hand ein Gilden, in der anderen eine Plastiktüte, aus der es klimpert und klirrt. An diesem Morgen wehen Fangesänge durch die Straßen, hier und da pumpt schon ein Bass.

Und der Montag geht so weiter. Die Linie 9 fährt außerplanmäßig nur bis zum Neumarkt, aber da ist die Laune schon wieder so weit oben, als wäre es Freitagabend. Zwei Hippies haben eine Ukulele und eine Schelle dabei und begleiten die Fahrt: „Denn ich ben nuuur ne Köööööölsche Jung . . .“ Mit ihnen fahren Superman, ein Schweinchen, eine Fanta, ein Clown, an der nächsten Haltestelle wird es schon unübersichtlich; die Bahn nähert sich dem Zülpicher Platz, dem Epizentrum der studentischen Feierei.

In diesem Jahr ist noch mehr anders: Der Rosenmontagszug geht nicht wie sonst am Chlodwigplatz in der Südstadt los, sondern auf der Schäl Sick, rechtsrheinisch also, am Deutzer Bahnhof. „Anlässlich des 200. Jubiläums des Kölner Karnevals überquert der Kölner Rosenmontagszug erstmals den Rhein“, heißt es feierlich auf der Website des Festkomitees Kölner Karneval. Das Motto in diesem Jahr: „Ov krüzz oder quer“. Der Titel geht zurück auf ein gleichnamiges Lied des jüdischen Karnevalisten Emil Jülich. Drei Kölnerinnen am Brückenaufgang zur Deutzer Brücke finden es super, dass der Zug in Deutz losgegangen ist: „Ich wohne ja in Deutz!“ Sie haben jeden Tag gefeiert, seit Donnerstag, nur eine brauchte mal einen Tag Pause. „Es ist alles wie immer!“ Heute Abend gehen sie noch feiern, klar. „Echte Kölner nehmen sich heute ja frei“, sagen sie und gucken schief. Und wirklich, auch unechten Kölnern ist es schon aufgefallen: Die Stimmung ist so ausgelassen, als wäre die Pause nie gewesen, die Pandemie und überhaupt: Brauchtumszonen, bitte, was?

Veedelszüge finden auch am Dienstag statt

Langsam geht es über die Brücke, im­mer entgegengesetzt der Zugrichtung. In Deutz stehen auch Manfred, 82, und Ot­friede, 80: Zoch gucken. Er ist waschechter Kölner, sie kommt aus Schleswig-Holstein und mag die Kölsche Offenheit. „Aber ein richtige Kölnerin werde ich wohl nicht mehr werden.“ Das ist dafür ja Manfred. Der wie vielte Rosenmontagszug das wohl ist? Manfred beginnt zu referieren, vom Karneval, dieser jahrhundertealten Tra­dition und sowieso – Otfriede stupst ihn sanft. „Nein, wie oft du schon auf dem Rosenmontagszug warst!“ Ach so, ja, er schätzt, dass das vielleicht der 15. Rosenmontagszug ist, den er sich anguckt. Karneval finden sie herrlich, aber in einem Verein sind sie nicht. Alles halb so wild, winkt Manfred ab, sie machen nicht jeden Tag Party. Sonst guckt er sich die Veranstaltungen natürlich im Fernsehen an; und gestern waren sie noch auf ein paar Veedelszügen, etwa in Porz, und morgen sind auch noch einige Umzüge, auch hier in Deutz, und, ja, die guckt man sich gern an. Als es in dieser Session wieder richtig losging, ohne Sorgen und ohne Pandemie, sagt Manfred, „das war einfach herrlich“.

Auf der anderen, der richtigen, für manche aber falschen Rheinseite, ist es dann ir­gendwann brechend voll. An der einen Ecke werden Saufgeschichten der vergangenen Tage ausgetauscht: „Ich bin dann irgendwann davon aufgewacht, dass mir Leute Bierflaschen auf die Stirn gestellt haben.“ Oder: „Heute weiß ich, dass nicht so viel Alkohol reinpasst. Wenn ich an die Arbeit morgen denke.“ Und dann ist der Umzug natürlich auch ein Fest für Kinder. Strüßjer finden sie nicht interessant, doch nach den Kamelle wird hier eifrig ge­grapscht und auch mal auf dem Boden herumgekrochen. Ein kleiner Frosch kräht „Kamille! Kamille!“, seine Mutter lacht. „Einen Kamillentee könnte ich langsam echt gebrauchen“, sagt ihre Freundin und hält sich vielsagend den Bauch.

In einer Seitenstraße hat sich ein Mini-Außerirdischer auf den Bordstein gelegt und will partout nicht aufstehen, egal, was die außerirdischen Großen ihm an­bieten. Gegenüber steht ein Kneipenfenster offen, heraus dröhnen die Hits. „Denn mir sin all, all, all nur Minsche . . .“ – oder halt Außerirdische – „. . . un en jedem steckt ne Kölsche Jeck“ – oder ein sehr jeckes Alien. Es gibt Fassbier, Shots und ein Alaaf.

An diesem Tag wehen auch ukrainische Gesprächsfetzen durch Köln

Es gibt aber auch, das vergisst man an einem Tag wie heute, an dem Strüßjer und Kamelle am blauen Himmel entlang­fliegen, so viel Leid auf der Welt. Und die Kölner? Feiern trotzdem, als wäre es Freitagabend, nicht Montagmorgen. Wie, so wird allenthalben gefragt, kann man feiern und vergessen, wieder und wieder? An diesem Tag wehen auch ukrainische Ge­sprächsfetzen durch Köln. Eine Ukrainerin mit ihrem Kind und ihrem Vater ist gekommen, sie lebt schon lange hier, ihr Vater „seit ziemlich genau einem Jahr“. Ihre Eltern haben noch „leichte Depressionen“, erklärt sie, „sie haben alles verloren“. Aber feiern geht langsam wieder. Ihr Vater lacht und winkt dem Reiterkorps zu, der fährt gerade vorbei. Wie er es hier findet? Er reckt den Daumen hoch. „Super!!“ Seine Tochter dreht sich um. „Er ist ein Schauspieler.“ Für sie als Kölnerin ist das Fest natürlich normal. Das Leben geht trotzdem weiter, sagt sie, „da haben wir Verständnis für“.

Die Traurigkeit dieser Welt, sie existiert. Aber die schönen Seiten dieser Welt, sie existieren auch, das geht gleichzeitig. Und einmal im Jahr ist am Montagmorgen Party, als gäbe es kein Morgen. Oder zumindest so, als wär Freitag.