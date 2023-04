Aktualisiert am

Feministin will schlichten : Sie will die Anti-Woken und die Woken zusammenführen

Unsere Diskussionskultur hat ein Problem. Stevie Schmiedel hat nun ein hehres Ziel: Sie will schlichten – und meint, dass uns ein bisschen Genderwahn guttut.

Neulich war Stevie Schmiedel auf einer politischen Veranstaltung zu Gast, auf einem Dorf mit vielleicht 1000 Einwohnern, Lokalpolitik. Alle Fraktionen saßen mit am Tisch. Es wurde, erzählt Schmiedel, „wahnsinnig wohlwollend“ mit­einander gesprochen, es ging „progressiv voran“. Nur: „Es wurde kein Stück ge­gendert.“ Die Feministin Schmiedel, die gendert und in ei­ner, wie sie sagt, gegenderten Umgebung lebt (Hamburg-Eimsbüttel), dachte sich zu­nächst: Die wissen nicht, was sie tun, und nehmen mich nicht wirklich mit.

„Ich musste stark gegen diese Identität, die ich mir im Feminismus aufgebaut habe, an­kämpfen, um die anderen wirklich hören zu können“, erzählt sie. „Wir müssen uns bewusst werden, wie stark uns diese Diskurse auch hindern. Deshalb müssen wir sie nicht über Bord werfen. Aber wir müssen sie auch mal von außen betrachten können.“ In Schmiedels Fall funktionierte das so: Sie nahm sich zurück und gab sich Mühe, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Sie unterdrückte ihr Gefühl, nicht mitgemeint zu sein. „Auch wenn sie nicht exakt meine Sprache sprechen.“