„MeToo“ und die Folgen : Die Clinton-Lewinsky-Affäre wird neu erzählt

Im Januar 1998 erschien in der ­kleinen, alternativen Wochenzeitung Washington City Paper eine Titelgeschichte: „I Dated Monica Lewinsky“ – Mein Rendezvous mit Monica Lewinsky. Den Namen zu erklären war unnötig; es gab damals wohl nur wenige Menschen auf dem Planeten oder doch zumindest in dessen westlicher Hemisphäre, die noch nichts von der 21-jährigen Praktikantin des Weißen Hauses gehört hatten, die angeblich Sex mit dem Präsidenten gehabt hatte und deren Bild gerade allgegenwärtig war.

Bertram Eisenhauer Verantwortlich für das Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

(Eine Untertreibung: Bis in kleinste Details hinein sollte bekannt werden, was genau sich wann, wo und wie zwischen the intern und Bill ­Clinton abgespielt hatte, nicht zuletzt weil die Affäre Weiterungen bis hin zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton haben und einen Sonderermittler beschäftigen würde, in dessen Abschlussbericht das Wort Oralsex 85 Mal vorkam.)

City Paper-Autor Jake Tapper, damals Ende 20 (und heute bei CNN einer der renommiertesten Fernsehjournalisten des Landes), beschrieb ausführlich das Date, das nur wenige Wochen, bevor Lewinsky notorisch wurde, stattgefunden hatte. Wie es der Zufall wollte – aber auch nicht überraschend in einer Stadt, deren Bewohner in der Mehrzahl einem einzigen Geschäft, der Politik, nachgehen oder ihr zuliefern –, hatten sich die beiden auf einer Party kennengelernt; da war sie noch eine von vermutlich Hunderten völlig unbekannten Praktikantinnen in der Hauptstadt.

Lewinsky wurde „diese Frau“

Für das Rendezvous führte er sie in ein „nettes Restaurant, das Texmex servierte“. Ihm gefiel gleich an ihr, dass sie anders als andere seiner Verabredungen mehr als nur einen Salat aß – eigene Vorspeisen und ein eigenes Hauptgericht! (Ihr Angebot, für ihr Essen selbst zu zahlen, lehnte er ab – Teil des Dating-Rituals.) Sein dominierender Eindruck von Lewinsky: Sie sei fröhlich und offen gewesen, mit „an almost childlike sweetness“ – was mit „beinahe kindlicher Unschuld“ sicher nicht falsch übersetzt ist. Sein Resümee: „Meiner Mom hätte sie gefallen. Meinem Dad auch.“

Freilich: Das Date blieb folgenlos, zu einem zweiten kam es nicht, und Tappers Reminiszenz war am Ende ja nur ein winziger Teil in einem Tsunami öffentlicher Aufmerksamkeit, getriggert durch das Zusammenwirken zweier unwiderstehlicher Faktoren: Macht und Sex. Doch zeigt die Geschichte von Monica Lewinsky auch, was geschieht, wenn der gesellschaftliche Diskurs sich des Körpers einer Frau bemächtigt, und in diesen Tagen wird diese Geschichte buchstäblich neu erzählt – in einer zehnteiligen Fernsehserie. Ko-Produzentin von „Impeachment“ beim Bezahlsender FX: Lewinsky, heute 48. Die Aggregator-Seite Rotten Tomatoes zählte für die gerade ausgestrahlte erste Folge achtbare 69 Prozent positive Rezensionen. Wichtiger aber noch: Die Serie ist die Fortsetzung einer grundlegenden Neubewertung der Affäre, die sich in dem größeren Zusammenhang einer kulturell-mentalen und gesellschaftlichen Bewegung der letzten Jahre ereignet, welche mächtige Männer zur Rechenschaft zieht, die ihre Position missbrauchen. Nur zwei Stichworte: #metoo, Harvey Weinstein.

Doch damals, 1998, war Lewinsky selbst für zahlreiche Feministinnen „diese Frau“, in Clintons herablassend-verächtlicher For­mulierung „Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau“. Viele der politisch Linken nahmen ihr übel, dass sie ihren Darling Clinton gefährdete. Der Skandal entfaltete sich inmitten des Kulturkampfes und der Polarisierung, die sich bis heute in den Vereinigten Staaten noch weiter verschärft haben. Mit den Clintons hatte jene Generation das Weiße Haus erobert, die in den Sechzigerjahren politisch formatiert worden war, und die Reaktion der amerikanischen Rechten war eine beispiellose parteipolitische Bösartigkeit; für sie, die zuvor allerlei angebliches und tatsächliches Fehlverhalten des Paars aus Arkansas zu skandalisieren versucht hatte, war so eine Sexaffäre ein Traum. Die Linke hielt wie aus Trotz dagegen; bei vielen dort verfing Clintons Argument, das Ganze sei eine private Angelegenheit. Manch ein Progressiver empfahl seinen Landsleuten, sich doch an den in Fragen des Geschlechtslebens nonchalanteren Franzosen ein Beispiel zu nehmen.