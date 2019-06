Dass wir in streitbaren Zeiten leben, das haben zuletzt vor allem die Jungen bewiesen. Die Schüler, die für das Klima streiken; die Youtuber, die gegen die Volksparteien agitieren; die Studenten, die im Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten. Das Narrativ von einer Jugend, die nichts tauge, weil sie sich nur für sich selbst interessiere, bedarf wohl der Revision.

In dieses Bild passt auch Raphaela Gromes, 27 Jahre alt, Cellospielerin, aufgewachsen in München und kurz davor, eine Weltkarriere zu starten. An diesem Nachmittag steht sie in einem SOS-Kinderdorf mitten im Libanon und umarmt ein Mädchen in einem bunten Strickpullover. Zusammen mit ihrem Klavierpartner Julian Riem hält sie hier einen dreitägigen Musik-Workshop für Kinder zwischen fünf und 12 Jahren. Kinder, die keine Eltern mehr haben, keinen Musikunterricht kennen, nie ein echtes Cello in der Hand gehalten haben. „Soziales Engagement und Kunst liegen sehr nah beieinander“, sagt Gromes und ergänzt: „Wer empfindsam ist, kann nicht nur Musik tiefer begreifen.“