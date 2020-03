Gewalt gegen Frauen : Wir müssen reden!

Aktualisiert am

Ihre Wut wächst: Anwältin Christina Clemm vertritt Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden. Laut Statistik gibt es in jedem Freundeskreis Täter und Opfer. Aber niemand fragt nach.

Demonstrantinnen protestieren in Mexiko-Stadt gegen Gewalt gegen Frauen. Im Durchschnitt werden jeden Tag 10 Frauen in Mexiko ermordet. Bild: dpa

Im Büro von Christina Clemm steht ein kleiner runder Holztisch mit vier weißen Stühlen. Lehrerinnen sitzen hier normalerweise, Erzieherinnen, Hausfrauen, Bankangestellte. Manche Frauen sind jung, fast noch Mädchen, andere um die siebzig. Viele kommen direkt aus dem Frauenhaus in die Kanzlei. Mandantinnen mit Einfamilienhaus in den bürgerlichen Bezirken Berlins haben sich in der Regel zu Freundinnen oder den Eltern geflüchtet. Hin und wieder sind Verletzungen sichtbar. Hier ein Arm im Gips. Dort eine Narbe. Anderen ist äußerlich wenig anzumerken. Dann aber schaffen sie es kaum, über ihre Lage zu sprechen, ohne dass ein Zusammenbruch droht.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Auf dem kleinen runden Tisch stehen eine teichgrüne Kerze, eine Wasserkaraffe und eine Holzfigur: ein Handschmeichler von der Form einer zu klein geratenen Birne. Viele Frauen greifen danach, unbewusst, wie Christina Clemm erzählt, aus Nervosität. Erst wenn ihnen auffällt, dass sie das Holzstück schon seit geraumer Zeit hin- und herwenden, erkundigen sie sich, was es sei. „Ein Stehaufmännchen“, sagt die Anwältin dann, drückt den oberen Teil in Richtung Tischplatte und lässt los, woraufhin die Birne wieder nach oben schnellt und sich in der Senkrechten einpendelt. „So wie Sie“, fügt Clemm hinzu.

Die Zweiundfünfzigjährige mag es nicht, wenn sie als „Opferanwältin“ bezeichnet wird, weil das oft despektierlich gemeint ist und nach wenig juristischem Sachverstand klingt – als bestünde ihr Job darin, im richtigen Moment das Taschentuch zu reichen. Als Fachanwältin für Straf- und Familienrecht ist Clemm regelmäßig auch als Verteidigerin vor Gericht. Außerdem sagt sie: „Ich mach auch gerne mal eine ganz normale Scheidung“, worüber sie selbst lachen muss, so lapidar, wie das klingt. Aber natürlich ist es vergleichsweise entspannend, wenn es nur um das Ende einer Beziehung und nicht um Leib und Leben geht.

„Wir leben immer noch im Patriarchat.“

Denn seit fast 25 Jahren ist die Anwältin als Nebenklagevertreterin auf die Opfer von Taten spezialisiert, die gemeinhin unter Überschriften wie „Häusliche Gewalt“, „Partnerschaftsgewalt“ oder „Familiendrama“ verhandelt werden. Clemm spricht lieber von „geschlechtsspezifischer Gewalt“, weil alles andere so wirkt, als handelte es sich um eine Privatangelegenheit, was die gesellschaftliche, strukturelle Dimension eines Deliktfelds ausblendet, auf dem fast ausschließlich Frauen zu Schaden kommen. „Das ist jetzt ein bisschen platt“, sagt Clemm wie zur Entschuldigung für ihren nächsten Satz, der zwangsläufig eine Spur zu plakativ und grundsätzlich klingt: „Wir leben immer noch im Patriarchat.“

Clemm ist Anwältin geworden, weil sie Frauen in solchen Fällen Beistand leisten wollte, und sie sagt bis heute, sie liebe ihren Beruf. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das unter dem Titel „AktenEinsicht. Geschichten von Frauen und Gewalt“ am Dienstag erscheint und in dem sie zum Ende hin bilanziert: „Vielleicht sind es die Ignoranz und die Apathie großer Teile der Gesellschaft, die mich im Laufe der Jahre wütender werden lassen.“