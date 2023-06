Anfang der Nullerjahre suchte die Polizei in Niedersachsen fieberhaft nach einem Se­rientäter, der Dutzende Jungen nachts in Schullandheimen missbraucht und mindestens ein Kind entführt und ermordet hatte. Den Leiter der Sonderkommission trieb dabei jedoch eine Sorge um: Die Be­völkerung könnte durch die ersten Phantombilder der Polizei auf eine falsche Fährte gelockt werden. Zu sehen war, an­gelehnt an Zeugenaussagen von Kindern, eine schwarz gekleidete, vermummte Person. Ziemlich furchteinflößend sah dieser Mann aus, doch der Ermittler war sich si­cher: Der Täter, den sie suchen, kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Denn schon allein die sorgfältige Maskierung deutete darauf hin, dass der Täter die Entdeckung fürchtete, da er gesellschaftlich etwas zu verlieren hatte.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die Bevölkerung, so hoffte der Ermittler damals, sollte also nicht nach einem schwarz gekleideten Monster suchen, sondern die Augen in den eigenen Kreisen offen halten. Er sollte recht behalten. Als Täter wurde später ein Pädagoge gefasst, der als Kinderbetreuer gearbeitet hatte. Er wurde wegen dreifachen Mordes und Dutzender Sexualdelikte zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

Personen, die Kinder missbrauchen, sieht man die Gefährlichkeit nicht an

Personen, die Kinder missbrauchen, sieht man die Gefährlichkeit nicht an. Sie grinsen auch nicht diabolisch wie die Person, mit der die AfD München gerade vor Übergriffen auf Kinder warnt. Auf den Plakaten der Partei ist ein verängstigter kleiner Junge zu sehen, an den sich hinterrücks eine Person mit Bart, langen roten Haaren und buntem Make-up anschleicht. Die Person, die offenbar eine Dragqueen oder ein Dragking sein soll, ist im Begriff, den Jungen von hinten mit erhobener Hand zu packen. „Hände weg von unseren Kindern!“ fordert die Partei auf dem Plakat und: „Genderpropaganda verbieten!“

Gegen das Plakat ist Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt worden. Das Mo­tiv verunglimpfe queere Personen als po­tentielle Straftäter, teilt die Plattform Queer.de mit, der die Strafanzeige vorliegt. Der CSD (Christopher Street Day) München zeigte sich in einer Stellungnahme „schockiert“ über das Plakat, da „Bildsprache und Polemik“ an die Propaganda des Nationalsozialismus erinnerten. „So etwas dürfen wir nie wieder zulassen!“

Die 13 Jahre alte Autorin, ein Transmädchen, hat Teilnahme aus Angst zurückgezogen

Die AfD rief mit dem Plakat zu einer Protestkundgebung gegen eine Veranstaltung der Münchner Stadtbibliothek am Dienstag auf, die seit Wochen in der Kritik stand. In der Filiale in Bogenhausen sollten eine Dragqueen und ein Dragking so­wie eine junge Autorin den Kindern „farbenfrohe Welten“ eröffnen, die „unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten“. Es sollten Bücher vorgelesen werden, die von „Jungs in Kleidern“ oder „Prinzessinnen mit ihrem eigenen Willen“ handeln. Empfohlen wird die Lesung für Kinder von vier Jahren an. Die 13 Jahre alte Autorin, ein Transmädchen, hat am Dienstag jedoch ihre Teilnahme zurück­gezogen. Laut queer.de ist „Angst vor Ge­walt“ der Grund für die Absage, nachdem die Familie am Montag telefonische Drohungen bekommen hatte.