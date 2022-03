Toxische Beziehungen : Der Tinder-Swindler und seine Maschen

Millionen von Menschen haben mit einer Mischung aus Faszination und Schauder in der Netflix-Dokumentation „Der Tinder-Schwindler“ verfolgt, wie der Hochstapler und Betrüger Simon Leviev mehrere Frauen erst um den Finger wickelt und ihnen dann Geld und Würde raubt. Diesen unwürdigen Umgang mit Frauen hat sich kein Autor ausgedacht, die Serie beruht auf einer wahren Geschichte und lässt die Opfer, die Leviev hinters Licht geführt hat, ausführlich zu Wort kommen. Viele Zuschauer fragen sich aber auch, wie genau der Mann seine Perfidie bewerkstelligt hat und was eigentlich hinter dem Drang steckt, Mensch um Mensch zu hintergehen. Ist das eine Krankheit?

Anna Faust ist passiert, was sie nie erwartet hätte: Sie ist auf einen solchen Tinder-Schwindler reingefallen. Alles fing über eine Dating-App an. Dort hat sie Paul kennengelernt: „Ich war von Anfang an fasziniert von ihm. Wir haben einander viel und schnell auch regelmäßig geschrieben, obwohl ich verheiratet war, aber mein Mann und ich lebten in einer offenen Beziehung.