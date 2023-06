Noch vor dem Sommerfang und früher als sonst beginnt in China die Hitzewelle. Experten warnen vor extremen Wetterbedingungen in 2023. Grund für die Rekordwerte ist der Klimawandel.

In China hat die Hitzewelle noch einmal früher begonnen als im vergangenen Jahr. Schon vor dem offiziellen Sommeranfang werden in vielen Landesteilen Rekordtemperaturen gemeldet. Die ersten Provinzen geben bereits Hitzewarnungen aus, während die Last der Klimaanlagen den Stromverbrauch in die Höhe treibt. In Schanghai wurden im Mai mit 36,1 Grad die höchsten Temperaturen seit 150 Jahren verzeichnet. In Peking wurde im März mit 27,1 Grad bereits eine Temperatur gemessen, die in der Hauptstadt üblicherweise Mitte Mai erreicht wird. Diese Woche lag die Temperatur in Peking schon bei 37 Grad.

Insgesamt 578 nationale Wetterstationen in verschiedenen Städten Chinas verzeichneten die höchsten Temperaturen, die dort jemals für diese Jahreszeit gemessen wurden. Die südliche Provinz Sichuan gab Hitzewarnungen heraus, weil die Temperaturen bereits 42 Grad überstiegen. Im vergangenen Jahr hatte China die längste Hitze- und Dürreperiode seit Beginn der Aufzeichnungen durchlitten. Dieses Jahr könnte die Hitze wieder erreicht oder noch einmal übertroffen werden. Das folgt einem langen, sich stetig verschärfenden Trend. Nach offiziellen Angaben der nationalen Meteorologiebehörde ist die durchschnittliche Oberflächentemperatur in China zwischen 1951 und 2021 jedes Jahrzehnt um 0,26 Grad angestiegen, während der Anstieg im Rest der Welt im selben Zeitraum im Schnitt jeweils 0,15 Grad pro Jahrzehnt betrug. In Peking wird der überdurchschnittliche Anstieg auch damit erklärt, dass China eine riesige Landmasse bildet, die größtenteils nicht in der Nähe kühlender Ozeane liegt.

Die Stromversorgung werde diesen Sommer „kein großes Problem“

Bereits jetzt ächzen die Strombetreiber in mehreren chinesischen Regionen. In der Stadt Guangzhou überstieg die Stromlast nach offiziellen Angaben zum ersten Mal in diesem Jahr 20 Millionen Kilowatt. Das ist ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Stromnetzbetreiber der dortigen Provinz Guangdong begründete das mit den hohen Temperaturen, die den Verbrauch der Klimaanlagen auf eine Spitzenlast gehoben hätten, wie sie normalerweise erst im Juli erreicht werde. Die Staatsmedien beruhigen derzeit zwar, die Stromversorgung werde diesen Sommer „kein großes Problem“, und im Falle der Stromrationierung werde man Privathaushalte bevorzugen. Andere verstehen das als Warnsignal. Die Strombehörde von Hunan gab bekannt, die Unsicherheit der Stromversorgung sei groß.

Im vergangenen Jahr hatte die extreme Hitze die Behörden dazu gezwungen, den Stromverbrauch zu drosseln, viele Klimaanlagen mussten ausgeschaltet bleiben. Die Leistung der Wasserkraftwerke waren in manchen Provinzen wegen der anhaltenden Dürre gedrosselt worden. Die Dürre im Gebiet des Jangtse-Flusses schadete dem Reisanbau.

„Durch den Klimawandel wird das meteorologische System immer extremer und schwieriger vorherzusagen“, sagt die Wissenschaftlerin Li Zhao vom Pekinger Büro der Umweltorganisation Greenpeace. Zwar sei der Klimawandel auch in China mittlerweile ein vertrauter Begriff, so Li. „Aber ich bezweifele, dass die breite Öffentlichkeit weiß, dass der Klimawandel durch menschliche Aktivitäten verursacht wird.“ Der chinesischen Führung ist die Problematik lange bekannt. In absoluten Zahlen ist China mittlerweile weltweit führend im Ausbau erneuerbarer Energieträger. Kein Land baut mehr Solar- und Windkraftwerke, der Anteil der Kohlekraft am Energiemix sinkt. Und trotzdem wächst gleichzeitig auch die Zahl der Kohlekraftwerke weiter, weil in China der Stromverbrauch steigt.

China will bis 2060 klimaneutral werden

Vor drei Jahren hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping verkündet, dass China bis 2030 den Höchstwert seiner CO 2 -Emissionen erreiche und bis 2060 klimaneutral werde. Während das erste Ziel machbar scheint, sind viele skeptisch, ob China die avisierte Klimaneutralität bis 2060 erreicht. Li Zhao sagt: „Dies ist ein ehrgeiziges Ziel, und wir müssen viel arbeiten, um es zu erreichen, aus meiner Sicht hat es keine praktischen Fortschritte in Richtung dieses Ziels gegeben.“

In China steht die Energiesicherheit trotz großer Umweltschutzerfolge weiter an erster Stelle, zumal die chinesische Wirtschaft weiterhin schwächelt. Nach Angaben von Greenpeace China haben die Provinzregierungen in den ersten drei Monaten dieses Jahres mindestens 20,45 Gigawatt an neuen Kohlekraftwerken genehmigt und damit schon jetzt mehr als im gesamten Jahr 2021. China produziert den Großteil seiner Kohle selbst. Das berührt in einigen Provinzen auch Geschäftsinteressen und bringt manche dazu, diese Energieform beizubehalten.

„Es gibt immer noch eine Menge Leugner des Klimawandels“, sagt Li Zhao. „Sie glauben, dass der Klimawandel vielleicht nur eine Lesart der Industrieländer ist, damit sie die Kohlendioxidemissionen der sich entwickelnden Länder kontrollieren können.“ Zu den sich entwickelnden Ländern zählt sich auch China.

Und so geht die Entwicklung weiter: Auch 2023 werde China wieder extreme Wetterbedingungen erleben, warnte der stellvertretende Direktor des Nationalen Klimazentrums, Jia Xiaolong, kürzlich. „Da sich die globale Erwärmung beschleunigt, hat der Klimawandel tiefgreifende Auswirkungen auf China“, sagte Jia. Chinas Klimakrise werde sich in den nächsten zehn Jahren noch weiter verschärfen.