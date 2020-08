Haftungsdilemma in Kassel : Wie der Klimawandel einen Blindenpfad gefährdet

Es sei das erste Mal, sagt Per Busch, dass er öffentlich Radau schlage. Busch wohnt am Stadtrand von Kassel. Er ist 52 Jahre alt und liebt es, im Wald spazieren zu gehen. Und weil genau dieses Hobby nun erschwert werden könnte, wird Busch nun laut. Er schreibt an Zeitungen und hat eine Petition gestartet.

Als Busch vor fast 20 Jahren nach Kassel zog, wusste er zunächst nicht, wohin: „Wenn man als Blinder in eine Stadt zieht, die man nicht kennt – wie entscheidet man sich? Soll man nach oben, unten, rechts, links auf der Karte?“ Eine Freundin zog auf dem Stadtplan die großen Straßen mit einer Heißklebepistole nach. An den linken Rand klebte sie ein Stück Filz, da ging der Wald los. Busch wusste sofort, dass er sich das ansehen musste, denn er war nicht gern unter Menschen, nicht gern in der Stadt.

Nachdem er im Alter von 24 Jahren durch eine Explosion erblindet war, habe er sich anfangs für seinen Blindenstock geschämt, sich gefühlt „wie ein Zootier auf Freigang“, sagt er. „Ich bin blind geworden, und auf einmal konnte jeder mich sehen, aber ich konnte niemanden mehr sehen.“ Im Wald aber, da war Busch für sich. Wenn er doch Menschen traf, begegnete er ihnen „auf Augenhöhe“.

Wer ist für Unfälle im Wald verantwortlich?

Mit Freunden fuhr Busch nach Kassel, um die Gegend zu erkunden. In jenem Wald am Stadtrand, den er auf der Karte schon entdeckt hatte, erlebte er eine Überraschung: Hier gab es tatsächlich, was für ein Zufall, einen Blindenpfad. Einen Waldweg, der vor Jahrzehnten geschaffen worden war, um den Bewohnern eines Blindenheims bei der Orientierung im Wald zu helfen. Buschs Entscheidung stand sofort fest: Möglichst nah am Pfad wollte er wohnen. Er zog hin und will seitdem nicht mehr von dort weg: „Hier muss man mich in der Kiste wegtragen.“ Der Blindenpfad, sagt Busch, habe sein Leben „auf die Füße gestellt“.

Den Blindenpfad könnte es aber bald nicht mehr geben. Die Waldverwaltung hat bereits begonnen, ihn abzubauen. Als Grund nennt sie die „Verkehrssicherungspflicht“. Ein abstraktes Wort für eine komplizierte Angelegenheit. Vom Waldsterben ist viel die Rede in diesen Tagen, man denkt an Borkenkäfer und die immer heißer werdende Luft, die uns tropische Nächte und Erschöpfung beschert. Es bedeutet aber auch: Bäume sterben, Äste stürzen herab, manchmal ganze Kronen. Wenn die jemanden treffen, die Person verletzt wird, im schlimmsten Fall stirbt – wer trägt die Schuld? Der Naturpark, in dem sich der Pfad befindet, fürchtet Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Zweckverbands Naturpark Habichtswald. Er also. Und das, sagt Depenbrock, „ist mir zu heikel“.

Eigentlich sind Spaziergänger im Wald für ihre eigene Sicherheit verantwortlich. Der Gesetzgeber spricht in diesem Fall von „typischen Gefahren des Waldes“, auch herabstürzende Äste sind damit gemeint. Wer im Wald ist, muss wissen, in welche Gefahr er sich begibt, auch wenn er auf festgeschriebenen Wanderwegen unterwegs ist.

Juristische Lage unklar

Es gibt aber eine Ausnahme, sie bezieht sich auf „atypische Gefahren“, Dinge, die normalerweise nicht einfach so im Wald zu finden sind: Schutzhütten, Infoschilder und Bänke zum Beispiel. Oder eben ein Blindenpfad. Denn dieser gehört zu den sogenannten „Erholungseinrichtungen“, erklärt Rainer Hilsberg, nebenamtlich Dozent für Verkehrssicherungspflicht von Bäumen an der Bayerischen Verwaltungsschule. „Die führen dazu, dass Menschen sich hier länger aufhalten und auch von einer Verkehrssicherung ausgehen dürfen. Das fängt schon bei einer Ruhebank an.“