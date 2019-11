Wüstengebiet in Iran : Wie der Klimawandel das Leben in der iranischen Wüste bedroht

Alles spricht dagegen, dass Leben in der geographischen Mitte Irans überhaupt möglich sein soll. Denn nach Norden dehnt sich die große Sandwüste Dascht-e Kawir aus, und im Osten und Süden erstreckt sich die gewaltige Salzwüste Dascht-e Lut. Nirgends auf der Welt wird es heißer als an diesem unwirklichsten Ort der Welt, nirgends sind je höhere Temperaturen als in der Wüste Dascht-e Lut gemessen worden. Wo diese beiden Wüsten aufeinander stoßen, wurde aber bereits im zweiten Jahrtausend Yazd gegründet, und die Oasenstadt wurde ein blühendes kulturelles Zentrum Irans.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Dass Leben an diesem Ort möglich wurde, ist den unterirdischen Wasserkanälen zu verdanken, den Qanat. Seit mehr als 3500 Jahren graben Menschen weit unter der Erde solche Kanäle, die Wasser über eine Entfernung von hunderten Kilometer aus den kahlen Bergen am Rande der Wüsten nach Yazd geführt haben und führen. Mit einfachsten Mitteln haben sie Kanäle gegraben, die mit einem steten, leichten Gefälle bis in die Stadt führen und haben sie bis in die Gegenwart instand gehalten. Für viele Iraner waren die Qanate über lange Zeit die einzige Wasserquelle.