Appell zum Muttertag : Bitte keine Blumen heute

Einen kleinen Moment“, sagt Anna-Lena Kökgiran ins Telefon und dann, vom Hörer abgewandt, leiser: „Mach Mathe weiter!“ Hintergrundraunen. „Gibst du mir noch eine Viertelstunde?“ Kurze Pause. „Oder frag Papa!“

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ein Vormittag in Woche acht, wenn man die Schließung der Schulen im Land als Beginn einer Ära betrachtet. Während ihr Mann sich nach dem Aufstehen ins Homeoffice begab, hat Kökgiran versucht, die acht und zehn Jahre alten Töchter zum Lernen zu motivieren. Anfangs hätten die Mädchen es noch lustig gefunden, dass Mama ihnen Arbeitspläne schrieb. „Langsam ist die Luft raus“, sagt die Sechsunddreißigjährige aus Fulda. Die emotionale Belastung der Kinder wachse, dazu der Versorgungs-Wahnsinn, so ganz ohne Schulessen und Putzhilfe. Und immer das elf Monate alte Baby dabei.

Eigentlich müsste die Soziologin in jeder freien Minute an ihrer Promotion sitzen. Stattdessen fragt sie sich, wie es wohl Alleinerziehenden geht. Manchmal ist sie schon mittags so erschöpft, dass sie nur noch schlafen will. Oder heulen. Und das, obwohl sie die Zeit zu fünft auch schätzt. „Dieses Kümmern den ganzen Tag“, sagt sie. „Jemandem, der das nicht erlebt hat, kann man das kaum erklären: Ich bin Wissenschaftlerin, Mutter, ich ersetze die Freunde und die Lehrer meiner Kinder, ich bin Putzfrau und mache den Haushalt.“

Das Virus bedroht gleichstellungspolitischen Fortschritt

Mit dem Appell zum Rückzug in die Häuslichkeit im Kampf gegen die Pandemie war es ein bisschen so, wie sich eine friedensverwöhnte Gesellschaft den Krieg vorstellt: Alle kneifen die Pobacken zusammen und sind gleichermaßen bereit, ungeahnte Härten in Kauf zu nehmen. Spätestens jedoch seit um Lockerungen gerungen wird, zeichnen sich Unterschiede ab, und es wird klar: Das Virus bedroht Jahrzehnte gleichstellungspolitischen Fortschritts.

Los ging es mit der Erkenntnis, dass in den als systemrelevant erkannten Berufen zum großen Teil unterbezahlte Frauen arbeiten. Dann bemerkte die Autorin Jana Hensel das Verschwinden der Frauen aus dem öffentlichen Corona-Diskurs. Als mit Jennifer Morgan, dem weiblichen Teil der Doppelspitze bei SAP, kürzlich die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns ihren Posten räumen musste, stellte Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel in der „Zeit“ fest: „Wir Frauen sind so viel weniger weit, als wir dachten. Gleichzeitig schält sich heraus, dass Eltern besondere Belastungen schultern. „Familien am Limit“ heißt eine diese Woche veröffentlichte Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Aufgepasst, Mengenlehre, wer zufällig einem Grundschüler gerade Mathe beibringt, ist im Vorteil: Wenn Corona auf der einen Seite Nachteile für Frauen bereithält, auf der anderen für Familien – was oder wer, bitte schön, ist die Schnittmenge? Richtig.

Die Mutter als gesellschaftliche Knautschzone

„Ich finde das die Scheinheiligkeit schlechthin“, schimpft die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken. „Alle Leute reden von Eltern; de facto geht es zu 80 Prozent um Mütter. Das ist die bewusste Verschleierung der Tatsachen unter dem Cover der Gleichberechtigung.“ Tatsächlich zeichnen Erhebungen, vom Wissenschaftszentrum Berlin über die Hans-Böckler-Stiftung bis hin zum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das gleiche Bild: Es sind vor allem die Mütter, die wegen Corona ihre Erwerbstätigkeit zurückfahren und das Gros der Betreuungs- und Sorgearbeit zu Hause leisten.

Damit ist die Mutter zum Rückgrat in der Krise geworden. Sie macht das Unmögliche möglich und fängt auf, dass neben Unterricht und institutioneller Betreuung auch das Freizeitleben der Kinder sowie Kontakte zu Freunden und Großeltern weggebrochen sind. Wie Superheldinnen, die dank einer ungeahnten Zauberkraft tausend Dinge gleichzeitig können und garantiert mit rettender Hand zur Stelle sind: Wo der Alltag zusammenkracht, ist die Mutter gesellschaftliche Knautschzone, ein Puffer, der das Schlimmste verhindert. In Deutschland gibt es Frühstücksbrettchen mit dem Aufdruck „Mutti macht das schon“.