„Ich kann super grätschen, und ich kann extrem laut schreien“: Tina Winklmann, MdB, schaut das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Südkorea in ihrem Wahlkampfbüro in Schwandorf. Bild: Tobias Schmitt

Das Ausscheiden der deutschen Frauen bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland bereits in der Gruppenphase brach manchem Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen das Herz. Es ist ein weiterer Rückschlag für ein Land, das sich gerne als Sportnation bezeichnet. Es ist aber auch ein Rückschlag für Menschen, die sich von einem möglichst mitreißenden Auftritt der Athletinnen einen weiteren gesellschaftlichen Schub für den Sport im Engeren und die Emanzipation der Frauen im Weiteren versprachen. Menschen wie beispielsweise Tina Winkl­mann, die für die Grünen im Bundestag und dort im Sportausschuss sitzt – und dafür wirbt, den Frauensport prominent im deutschen Bewusstsein zu platzieren.

Auch sie hoffte, ein gutes Abschneiden werde für eine Welle der Euphorie sorgen. Der Zeitpunkt war günstig; die Männer geben schon länger kein gutes Bild ab, die Frauen hätten dem Land eine neue Identifikationsfläche bieten können. Der Weg dahin ist nun weiter, doch Winklmann schreckt das nicht. Mit Widerständen kennt sie sich aus.

Winklmann schaut im Wahlkreisbüro in Schwandorf

Die 43 Jahre alte Abgeordnete sticht in ihrer Fraktion hervor. Sie ist eine der wenigen im Parlament, die erst den Hauptschulabschluss, dann eine Ausbildung gemacht haben. Als gelernte Kautschukmechanikerin hat sie mehr als 20 Jahre bei Siemens im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet – als einzige Frau. Das Vorstoßen in Männerdomänen scheint ihr zu liegen. Von klein auf ist sie fußballbegeistert. „Schon meine Großeltern waren aktiv im Sportverein. Ich bin einfach so geprägt.“

In der Oberpfalz, deren Dialekt sie spricht und den sie „ums Verrecken nicht“ verstecken will, begann sie selbst zu spielen. Zunächst bei den Jungs, solange es der Bayerische Fußballverband erlaubte. Heute kickt sie in der Fußballmannschaft des Parlaments, beim FC Bundestag. Bei der EM der Parlamentarier in diesem Jahr war sie die einzige Frau im deutschen Team und eine von zweien im ganzen Turnier: „Wir hatten eine große Kabine zu zweit.“ Wie die DFB-Mannschaften, so gaben auch die Parlamentarier sportlich kein gutes Bild bei dem Wettbewerb ab. Egal, sagt Winklmann, es sei „a fetzn Gaudi“ gewesen.

Das entscheidende dritte Vorrundenspiel bei dieser WM schaut Winklmann in ihrem Wahlkreisbüro in Schwandorf; dort haben wir uns auch mit ihr zum Gucken verabredet. Doch schnell wird klar: Die deutschen Spielerinnen haben down under keine Gaudi. Die Koreanerinnen sind ungewohnt körperlich, halten besser dagegen als erwartet. Der Mannschaft um Kapitänin Alexandra Popp gelingt nicht allzu viel in der ersten Halbzeit. „Das ist ja wie beim FC Bundestag: Der Ball kommt, aber vorne steht keiner“, kommentiert Winklmann vor dem Bildschirm.

Zu Beginn des Spiels fehlt der Ton, Winklmann macht sich an die Reparatur: „Ich kann fräsen, ich kann drehen, ich kann bohren, aber bei Computern bin ich echt raus.“ Irgendwann klappt es dann, man kann das Stadion hören. Das zweite Spiel hatte Winklmann vor Ort in Sydney verfolgt; bei dem Match gegen Kolumbien habe eine für den Frauenfußball ungewöhnlich giftige Atmosphäre geherrscht: „Bei jedem Ballkontakt der Deutschen gab es ein Pfeifkonzert.“

Am Donnerstagmittag nun starrt sie, den Kopf in die Hände gestemmt, auf den Fernseher. Wenn ein vielversprechender Pass nicht ankommt, legt sie sich mit dem Oberkörper auf den Tisch, die Arme lang ausgestreckt, als wolle sie selbst eingreifen. Falls noch irgendwer daran gezweifelt haben sollte, dass die Fußballfrauen die gleiche Leidenschaft, die gleiche Hoffnung und die gleiche Verzweiflung bei den Zuschauern auslösen können wie die Männer, der wird von Winklmann eines Besseren belehrt.