Verantwortungsvolles Feiern? : Wie Berliner Clubs versuchen zu überleben

Die Berliner Clubs sind in Not – und behelfen sich mit einem Alternativprogramm. Viele halten sich im Sommer mit Veranstaltungen im Freien über Wasser. Aber was geschieht im Winter?

Zu Beginn des Lockdowns war die Szene noch optimistisch – zu optimistisch. „Wir haben unseren Club freiwillig bereits vor der gesetzlichen Anordnung in der Hoffnung geschlossen, möglichst schnell wieder öffnen zu können“, sagt Benedikt Bogenberger von der „Wilden Renate“ in Berlin über den Beginn der Corona-Pandemie im März. Aber die Feierpause der Berliner Clubs dauerte immer länger. Denn in überfüllten und stickigen Räumen verbreitet sich ein Virus schnell – Mitte März standen etwa ein Sechstel aller Infektionen in Berlin mit Club-Besuchen in Verbindung.

Um die ausbleibenden Einnahmen zu kompensieren, rief der Branchenverband Clubcommission, zu dem mehr als 300 Berliner Clubs und Veranstaltungsorte zählen, einen Streaming-Dienst ins Leben, über den DJs ihre Auftritte aus den leeren Clubs ins Internet übertragen und Spenden sammeln konnten. „Das Band der Solidarität unter den Clubs ist überwältigend“, sagt Katharin Ahrend von United We Stream (UWS). In der unsicheren Lage half man sich untereinander. Nach Abzug der Produktionskosten wird der Spendentopf von UWS unter allen teilnehmenden Clubs aufgeteilt. Die Initiative hatte Erfolg: In Berlin hat UWS bislang 555.000 Euro Spenden gesammelt, auf der ganzen Welt sind es 1,5Millionen. Doch die Spendenlust der Menschen habe mit der Zeit nachgelassen, vor allem da der Ausnahmezustand inzwischen zur neuen Normalität geworden sei, sagt Isabelle Jorrasch, die sich bei UWS engagiert. Dauerhaft könne das Überleben der Clubs so nicht gesichert werden.

Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte vor kurzem, er halte Partys und Club-Besuche in Innenräumen erst wieder für möglich, wenn es einen Impfstoff oder ein Medikament gegen Covid-19 gebe. Bis dahin müsse sich der Senat schrittweise durch die Krise manövrieren. Die Frage, was 2021 sei, stelle er sich nicht. Finge er an, das Ganze vom Ende her zu denken, könne er wohl abends nicht mehr einschlafen.

Auch die Betreiber denken lieber nicht zu weit in die Zukunft. Man plane kaum länger als einen Monat voraus, an den nahenden Winter möge man am liebsten gar nicht denken, sagt Bogenberger. Denn zurzeit halten sich viele mit Veranstaltungen unter freiem Himmel über Wasser – die meisten Techno-Clubs haben Außenbereiche, die mit Holzgerüsten, bunten Lichtern und Hängematten wie Spielplätze für Erwachsene anmuten. Unter freiem Himmel dürfen seit dem 1.August in Berlin bis zu 1000 Leute zusammen feiern. Die Hygienekonzepte müssen abgenommen und kontrolliert werden. So müssen Feiernde eine Schutzmaske tragen und nach Möglichkeit den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern einhalten.

Konzept des verantwortungsvollen Feierns

Angesichts steigender Infektionszahlen könnten die Lockerungen allerdings bald wieder zurückgenommen werden. Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten unter anderem über neue Personen-Obergrenzen für Feiern beraten. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt immer wieder vor dem Infektionspotential von Partys. Vergangene Woche sagte er, dass sich bei Veranstaltungen mit Alkohol selbst 20 Gäste schnell nicht mehr an die Abstands- und Hygieneregeln hielten.