Richtige Männer brauchen Muskeln. Und sie brauchen Geld, mindestens so viel, dass sie sich einen Sportwagen leisten können. Richtige Männer müssen den Ton angeben, und andere müssen Respekt vor ihnen haben. Sie zeigen keine Gefühle, Frauen mögen nämlich keine netten Typen. Frauen mögen maskuline Männer, die sie beschützen, die finanziell für sie sorgen und die sie führen.

Julia Anton Koordinatorin „Gesellschaft“. Folgen Ich folge Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Das sind überholte Geschlechterstereotype, die vielen Sorgen bereiten dürften – auf Tiktok aber viele Anhänger haben. Zahlreiche Accounts erklären hier jungen Männern, wie sie zu „Alpha“- oder „Sigma“-Männern werden, denen die Frauen zu Füßen liegen. Die jeweiligen Hashtags zählen gemeinsam mehr als acht Milliarden Aufrufe auf der Videoplattform. Es ist ein Männerbild nach Schema F, ohne Platz für Individualität – und geprägt von einem männlichen Anspruch auf die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen. Manfluencer – so wollen wir Männer nennen, die in sozialen Medien und Internetforen das Bild des starken Mannes und der unter­legenen Frau zeichnen und verbreiten.

Krude Thesen über Frauen und Männer

„Ein Mann kommt zu Status, indem er das Mädchen kriegt, das sonst keiner gekriegt hat“, sagt Andrew Tate. Der frühere Kickboxer und Influencer ist die Galionsfigur vieler Manfluencer, vieler „Alphamales“, die sich an der Spitze einer Pyramide wähnen, mit den schwächeren „Betamales“ unter sich. Als Greta Thunberg sich im Dezember auf eine Provokation Tates einließ, hatte er endlich erreicht, wonach er lange gestrebt hatte: weltweite Aufmerksamkeit. Schon vorher hatte der Sechsunddreißigjährige in den sozialen Medien, besonders auf Tiktok, Millionen Nutzer erreicht. Neben kalenderartigen Sprüchen dazu, wie Männer angeblich erfolgreich sein können, verbreitete er auch krude Thesen über Männer und Frauen. Eine Ehefrau ist für Tate Eigentum. In einem Video erzählt er, wie er seine Partnerin körperlich attackieren würde, würde sie ihm sagen, dass sie ihn betrogen habe. An einer Vergewaltigung trügen Frauen eine Mitverantwortung.

Seit dem vergangenen Sommer sind Tates Accounts auf fast allen Social-Media-Plattformen wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen gesperrt – mit Ausnahme von Twitter, wo Elon Musk Tates Account im Herbst reaktivierte. Seine Inhalte kursieren insbesondere auf Tiktok aber weiter, alte Videoausschnitte werden immer wieder geteilt. Daran hat auch Tates Verhaftung durch die rumänische Polizei am 30. Dezember nichts geändert. Gemeinsam mit seinem Bruder sowie zwei Rumäninnen soll er eine organisierte Verbrechergruppe gebildet und junge Frauen dazu gezwungen haben, bei kommerziell verbreiteten Sexvideos mitzuwirken. Mit Manipulationstechniken sollen sie Frauen von sich abhängig gemacht haben, andere sollen sie erpresst oder bedroht haben. Die Gruppe bestreitet die Vorwürfe, sie befinden sich derzeit in Hausarrest.

Andrew Tate war bis zu seiner Sperrung vermutlich der mächtigste Influencer, der auf Tiktok eine toxische Männlichkeit propagiert, die patriarchal geprägt ist und Frauen pauschal abwertet. Doch er ist bei Weitem nicht der einzige.