Auf britischen Straßen ist eine neue Sorte Aktivisten unterwegs. Sie bauen keine Barrikaden und benutzen keine Sofortkleber, sondern arbeiten eher mit Plastik­enten, Farbe und Pinsel. Und anders als den Blockadetruppen der Letzten Generation geht es ihnen darum, dass der Verkehr rollt, nicht steht. Sie sind im Norden Englands unterwegs, aber auch im Süden Londons – und markieren Schlaglöcher.

Statistiken belegen, dass der Zustand der Stra­ßen im Vereinigten Königreich von Jahr zu Jahr schlechter wird und die Zahl der Schlaglöcher steigt. In Bromley, einem Londoner Außenbezirk, ist Tim Webb un­terwegs, um den Protest zu markieren. Die Stadtverwaltung habe vor einiger Zeit 110 Tage gebraucht, um ein Loch in einer Anliegerstraße in seiner Wohn­gegend zu füllen. Der Rentner hatte den Krater im Asphalt der Selbsthilfe-Website „FixMy­Street“ („bring meine Straße in Ordnung“) gemeldet, die Berichte über kaputte Straßenlampen, Straßenschäden und wilde Müllhalden entgegennimmt und an die zuständigen Gemeindeverwaltungen weiterleitet. Tim Webb ärgerte sich, dass so viel Zeit verstrich, bis das Schlagloch verfüllt war. Nun markiert er eigenhändig die schlimmsten Straßen­löcher in seiner Umgebung.

„Heute Minigolf“

Er setzt Spielzeugbagger oder gelbe Quietscheenten in die Mulden der Straßendecke, um Autofahrer zu warnen. Webb sagt, das aussortierte Spielzeug sammele er in der Familie und in Wohl­tätigkeitsläden. Er habe auch immer einen Wasserkanister im Kofferraum seines Autos, damit die Entchen im Schlagloch schwimmen könnten und nicht auf dem Trockenen säßen. Die Schlagloch-Ententeiche sind auch schon im ländlichen Kent und in nordenglischen Industriestädten beobachtet worden.

In Hull stellte ein Anwohner ein Schild mit „Heute Minigolf“ auf die zerlöcherte Straße in seinem Wohnviertel und ließ sich bei seiner Golfrunde von der Lokalzeitung fotografieren. Das animierte wiederum einen Teenager in Wiltshire, der seinen Minigolf-Schlagloch-Kurs auf Facebook annoncierte. Und das mit Erfolg: Nach eigenen Angaben fand er 20 Mitspieler. In Cornwall bat die Straßenmeisterei um sachdienliche Hinweise, nachdem ein anonymer Aktivist auf eigene Faust die Schlaglöcher einer gesperrten Landstraße mit Zement befüllt und die Straßensperre eigenmächtig aufgehoben hatte.

Zu wenig Geld für den Straßenunterhalt

Als Urvater der Antischlagloch-Aktivisten darf sich Mark Morrell aus Northamptonshire empfinden, der schon vor Jahren einen „Nationalen Schlagloch-Tag“ ins Leben rief (15. Januar) und seither unermüdlich den schlechten Zustand britischer Straßen und die mangelnde staatliche ­Finanzierung für Reparatur und Instandhaltung anprangert. Morrell kann sich dabei auf Daten und Messwerte stützen, die von fachkundigen Firmen und Verbänden stam­men, die freilich auch eigene Interessen verfolgen. So wird der „Schlagloch-Tag“ unter anderem von einem Unternehmen beworben, das kleine Handbildschirm-Tablets vertreibt, wie sie von Stra­ßenmeistereien und Baufirmen verwendet werden. Und die jährliche Statistik über den Rückstand bei der Instandhaltung des britischen Straßennetzes wird vom Verband der Asphalthersteller herausgege­ben. Ihr jüngstes Ergebnis lautet, der Rückstau bei den Reparaturen betrage umge­rechnet mehr als 15 Milliarden Euro.

Es gibt aber auch unparteiischere Quellen für das Ausmaß der schlechten Wegstrecken. Der britische Kommunalverband hat aus Daten der Weltwirtschaftsorganisation OECD herausgefiltert, dass die Aus­gaben für den Straßenunterhalt in Großbritannien seit dem Jahr 2000 auf die Hälfte gesunken, in Japan und in den Vereinigten Staaten hingegen um 50 Prozent gestiegen sind. Der Chef des Kommunalverbandes, Shaun Davies, sagte der Zeitung „Daily Telegraph“, der „Schlagloch-Rückstau“ sei „so groß wie nie“. Die bri­tische Regierung hat im Frühjahr erkannt, dass die Löcher im Asphalt ein wichtiges Wahlkampfthema werden könnten, und zugesagt, den Haushalts­ansatz für Straßenreparaturen zu verdoppeln.

Doch das wird die Lage kaum rasch verbessern. Die Behörden, auch der britische Automobilclub AA, bringen gele­gent­lich die schüchterne Erklärung hervor, die vielen Schlaglöcher im Ver­ei­nigten Königreich seien einfach den be­sonderen Witterungsbedingungen ge­schul­det: viel Regen und kurze win­terliche Frostperioden.

Ein anderer Trost könnte darin liegen, in den Schlaglöchern ein britisches Markenzeichen zu sehen, schon im Jahr 1967 von den legendären Beatles verewigt in ihrem Song „A Day In The Life“. Dort singt John Lennon am Ende, er habe gerade in der Zeitung gelesen, dass es 4000 Schlaglöcher in Blackburn gebe – so viele, dass man sogar die Royal Albert Hall in London damit füllen könne.