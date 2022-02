Afroamerikaner in den USA : Erst schikaniert, dann vertrieben

In den USA wurde der Grundbesitz von Afroamerikanern in der Vergangenheit oft beschlagnahmt, nun fordern Schwarze Entschädigung für das Unrecht. Das Land schuldet Afroamerikanern bis zu zwölf Billionen Dollar Reparationen.

Nachfahre: Duane Yellow Feather Shepard an dem Strand in Kalifornien, an dem seine Vorfahren einst ein Resort betrieben Bild: Laif

An die verstörende Geschichte von Bruce’s Beach erinnert auf den ersten Blick nur ein Gedenkstein. Der Immobilieninvestor George Peck, heißt es auf der Messingtafel, schuf hier 1912 den einzigen Badeort des Bezirks Los Angeles, der „allen Menschen“ offenstand. Afroamerikaner, auf die die Stadtväter mit der Wortwahl anspielten, bildeten damals in Kalifornien eine eher kleine Gruppe. Nur knapp 22.000 Bewohner waren schwarz, etwa zwei Millionen Kalifornier weiß. Wie in anderen Landesteilen wurde auch im Golden State während der Jim-Crow-Ära bei Schulen, Wohnvierteln und Toiletten nach Hautfarbe getrennt. Hotels, Restaurants und Strände verlangten in der Regel nach „Whites only“.

Als Investor Peck damals den Küstenort Manhattan Beach erschloss, verkaufte er zwischen 26th Street und 27th Street dennoch ein Areal mit Strandzugang an die Afroamerikanerin Willa Bruce. Mit ihrem Mann Charles, einem Koch, baute sie das Restaurant Bruce’s Lodge, stellte Umkleidekabinen auf und lud an Wochenenden zum Tanz. Bei schwarzen Südkaliforniern wurde die Lodge schnell zu einem beliebten Ausflugsziel. Bald kauften weitere Afroamerikaner Grundstücke in Manhattan Beach und bauten Häuser, um an einem der wenigen Strände Ferien zu machen, die auch für Schwarze zugängig waren.