Sahara-Staub über Deutschland : Die Wüste schwebt

Die Influencer müssen ihre Finger im Spiel gehabt haben! Zumindest im ersten Moment schien diese Erklärung dafür auf der Hand zu liegen, dass der Himmel über Bayern am Dienstag nicht weiß-blau, sondern rötlich braun leuchtete. Der Südwesten Deutschlands wurde in ein Licht getaucht, das an den Sepia-Effekt auf alten Fotos erinnerte – oder eben an den entsprechenden Effekt auf Instagram, als hätte jemand den ­Filter schnell für einen Schnappschuss aktiviert und danach vergessen, ihn ­wieder auszuschalten.

Auf Instagram badeten die üblichen Verdächtigen ihre Hände jedoch in Unschuld und versahen ihre Bilder kokett mit dem Hashtag #nofilter – und zumindest dieses eine Mal darf man ihnen wohl glauben. Die wahren Gründe für das stimmungsvolle Wetter­phänomen lieferten die sozialen Netzwerke nämlich gleich mit: Kein Filter, #saharasand lag in der Luft.

„Immer wieder beeindruckend“

In den vergangenen Tagen haben starke Winde eine Staubwolke über der mehr als 3000 Kilometer entfernten Sahara entstehen lassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Mitteilung erklärt. Die vorherrschende Ostwindzirkulation transportiert diese Wolke quer über den Atlantik bis zur Karibik und ins nördliche Südamerika. „Hunderte Millionen Tonnen Staub“ werden so jährlich über den Atlantik geblasen – nicht ungewöhnlich, aber aufgrund der großen zurückgelegten Entfernung dennoch „immer wieder beeindruckend“, wie die Meteorologen weiter mitteilen.

Das Wetterphänomen spielt dabei eine wichtige Rolle für die Natur: Der Sand aus der afrikanischen Wüste versorgt unter anderem die Regenwaldböden am Amazonas mit wichtigen Nährstoffen und hilft dabei, die karibischen Strände wieder zu erneuern. Vorübergehend kann er dabei in Teilen Amerikas allerdings auch für eine heftige Luftverschmutzung sorgen – momentan fällt der „Saharastaub­ausbruch“ allerdings nicht ganz so stark aus.

Dass auch der europäische Kontinent zurzeit Staub abbekommt, ist ebenfalls nicht unüblich und liegt an Tief Elke, das am Dienstag knapp westlich der Straße von Gibraltar lag und den Saharastaub in einer südlichen bis südwestlichen Strömung auf eine Reise nach Mitteleuropa schickte, über Spanien und Frankreich zunächst in den Südwesten Deutschlands.

Der Staub trübt die Atmosphäre

Die winzigen Sandkörnchen beeinflussen die Sonnenstrahlung dabei gleich doppelt: Zum einen trübt der Staub die Atmosphäre und streut die eingestrahlte Energie zum Teil unmittelbar zurück ins Weltall. An sonst wolkenfreien Tagen erscheint die Sonne daher wie eine milchig trübe Scheibe. Als sogenannte Kondensationskeime tragen die Staubpartikel außerdem zur Bildung von Wolken bei, sodass noch weniger Sonne durchkommt – neben dem instagramtauglichen Sepia-Look sorgte der Saharastaub deshalb am Mittwoch über dem Westen und Südwesten unterhalb der Mittelgebirgslinie für Schleierwolken und etwas niedrigere Temperaturen als zunächst vorhergesagt.

Über Südwesteuropa gelangt Saharastaub bis nach Deutschland.

Obwohl es eher die höheren Luftschichten sind, in denen der Staub sich hierzulande bemerkbar macht, lassen sich Sandspuren doch hin und wieder auch auf dem Boden entdecken, wenn er durch Niederschläge aus der Luft ge­waschen wird. Da der Wüstensand den Regen rot färbt, wird er auch als Blut­regen bezeichnet. Auf Schnee kann das für eindrückliche – wenn auch ein wenig unheimlich anmutende – rotbraune Ab­lagerungen sorgen. Ansonsten sind es vor allem die bräunlichen Schlieren auf Motorhauben und Gartenmöbeln, die vom Saharastaub zeugen.

Für diesen Donnerstag erwartet der Wetterdienst die höchste Staubkonzen­tration über Süddeutschland. Aber auch in der Mitte und im Norden kann mit leichtem Regen etwas Saharastaub vom Himmel kommen. Am Freitag soll sich die Wetterlage umstellen. Die Phase des Saharastaubs sei dann wegen einer neuen Wetterlage vorbei. Und Instagram braucht wieder Filter.